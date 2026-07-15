Zaljubila se je v kirurga in ostala brez 24 tisočakov. Policija: Naj vas ne bo sram.

Na območju celjske policijske uprave so v torek obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od sedmih najpogostejših spletnih prevar. Občanka je prek družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Neznanec jo je prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24 tisoč evrov.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, je za tovrstne prevare značilno, da sleparji na žrtve prežijo na spletnih mestih za zmenke, lahko pa za vzpostavljanje stika uporabijo tudi družbena omrežja ali e-pošto. Sleparji običajno najprej pridobijo zaupanje žrtev, tako da so v pogovorih zelo pozorni, prijazni in jim izrazijo globoka čustva. Nato pod raznimi pretvezami prosijo za denar, darila ali podrobnosti bančnih računov, so dogajanje popisali v sporočilu za javnost.

Na policiji žrtve pozivajo, naj jih ne bo sram in naj takoj, ko prepoznajo, da gre za prevaranta, prekinejo vsak stik z njim, shranijo vso korespondenco in zadevo prijavijo policiji. Podrobnejši nasveti so dostopni na povezavi sta.si/qROM54.