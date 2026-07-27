Zakaj je kljukica na omrežju X na profilu Tanje Fajon še vedno obarvana v sivo?

Pozoren opazovalec ali uporabnik omrežja X lahko opazi, da je kljukica na uradnem profilu nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon, ki je nedavno neuspešno kandidirala za posebno predstavnico EU za Sahel, še naprej obarvana v sivo barvo. To barvo kljukice sicer nosijo uradni računi vlade ali večstranske (mednarodne) organizacije oziroma njihovi uradi. Ena izmed takih, ki tovrstno sivo kljukico uporablja, je tudi predsednica Nataša Pirc Musar, pri Fajonovi pa se odpira vprašanje, zakaj profil s to vrsto označbe še naprej uporablja, čeprav trenutno ne zaseda nobenega izmed tovrstnih položajev.

Sivo kljukico na omrežju X (nekdanjem Twitterju) uporabljajo uradni računi vlade ali večstranske (mednarodne) organizacije oziroma njihovi uradi. Primeri računov, ki lahko uporabljajo tovrstno označbo, so torej: predsedniki držav in vlad (če gre za uradni funkcijski račun), ministrstva, vladne agencije, občine in druge javne ustanove, organizacije, kot so Združeni narodi (ZN), Nato ali Evropska komisija.

Nekdanja ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon pa ima, čeprav trenutno ne zaseda nobenega izmed teh položajev, na uradnem profilu še vedno sivo kljukico, ki označuje, da je predstavnica enega od teh teles. Zakaj je tako, smo vprašali tudi Fajonovo. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Odstranitev kljukic na uradnih profilih lahko zamuja

Ko oseba preneha opravljati funkcijo, naj bi oznako na uradnem računu izgubila. Primer z omrežja X: odhajajoči predsednik ZDA sivo oznako izgubi že na dan inavguracije naslednika. Tanji Fajon se je mandat zunanje ministrice in podpredsednice vlade končal 4. junija 2026, poleg tega ni več predsednica SD (že od leta 2024) ter ni poslanka. Odstranitev kljukice se na omrežju X ne zgodi vedno samodejno in takoj ter običajno poteka ročno (pregled ekipe za verifikacijo), zato včasih, še posebej pri manjših državah ali manj medijsko izpostavljenih primerih, tovrsten umik oznak lahko zamuja.

Tanja Fajon ima na svojem uradnem profilu na omrežju X sivo kljukico, čeprav trenutno ne zaseda nobenega izmed položajev, ki jim ta kljukica pripada. Foto: X/posnetek zaslona

Sive, modre in zlate kljukice ...

Sive kljukice pa ne gre zamenjevati z računi z modro kljukico – to imajo računi, ki so naročeni na X Premium ali so preverjeni po pravilih platforme – ter računi z zlato kljukico, ki nakazuje, da gre za uradni račun podjetja ali druge organizacije.

Tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, tako kot Fajonova, na omrežju X uporablja sivo kljukico, ki označuje, da gre za uradni račun predsednice države. Za razliko od predsednice trenutni predsednik vlade Janez Janša na omrežju X uporablja kljukico modre barve, ki nakazuje, da gre za premium in tudi uraden račun, ki ga je za pristnega potrdila tudi platforma.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar ima na omrežju X sivo kljukico. Foto: X/posnetek zaslona

Predsednik vlade Janez Janša na omrežju X uporablja modro kljukico. Foto: X/posnetek zaslona