Zahtevna reševalna akcija pod Triglavom: alpinista našli premražena in dehidrirana #foto

Danes ponoči je na območju Severne Triglavske stene potekala ena zahtevnejših reševalnih akcij v zadnjem času, so sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenija. Dva tuja alpinista sta zašla s poti in se znašla na zelo zahtevnem terenu zato sta morala poklicati na pomoč. Reševalci GRS Mojstrana so se do njiju odpravili peš in ju našli premražena, dehidrirana in močno izčrpana. Po noči, ki sta jo preživela v steni, so ju s helikopterjem varno prepeljali v dolino.

V soboto, okoli 5. ure zjutraj, sta dva tuja alpinista vstopila v Slovensko smer proti Triglavu. Med vzponom sta na višini približno 2.300 metrov zgrešila izstop iz smeri in zašla na zelo zahteven teren, ki v trenutnih zimskih razmerah ni primeren za varno napredovanje. Pri tem ju je ujela tema, in ko sta ugotovila, da poti ne bosta mogla več nadaljevati, sta ob 22.30 poklicala na pomoč.

Ujeta v severni steni

Kot so zapisali strani Gorske reševalne zveze Slovenije na Facebooku, zaradi pozne večerne ure helikopter ni mogel več poleteti, zato se je ekipa GRS Mojstrana do njiju odpravila peš. V izredno težkih zimskih razmerah so do njiju prišli malo pred 7. uro zjutraj.

Premražena, dehidrirana in močno izčrpana alpinista so reševalci oskrbeli, zavarovali ter premestili na primernejše mesto, od koder je nato helikopter Slovenske vojske z združeno ekipo Gorske reševalne zveze (GRZS) in ekipo Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) vse skupaj prepeljal varno v dolino. Alpinista sta utrpela blage ozebline in posledice dehidracije.

Zahtevne razmere v visokogorju

Gorski reševalci opozarjajo, da so razmere v visokogorju trenutno izjemno zahtevne. "Snežna podlaga je nestabilna – ponekod je sneg trd in poledenel, drugod mehak in predirajoč. Takšne razmere zahtevajo veliko izkušenj, ustrezno opremo ter pravilno presojo," so zapisali.

Ob tem obiskovalce gora prosijo, da ture načrtujejo zelo premišljeno, spremljajo razmere in se v primeru dvoma raje odločijo za varnejši cilj ali vrnitev. "Gore bodo počakale," še pravijo reševalci.