Ustavno sodišče bi lahko dopustilo izvedbo zakonodajnega referenduma, ki ga v primeru danes sprejetega interventnega zakona o razvoju Slovenije poleg odhajajoče koalicije napovedujejo tudi v sindikatih, meni ustavni pravnik Saša Zagorc. Ob tem opozarja, da glede nedopustnosti referenduma o zakonih v povezavi z davki ustavnosodne prakse še ni.

Kot je za STA pojasnil ustavni pravnik Saša Zagorc, lahko zbiranje 2.500 podpisov za vložitev pobude za zakonodajni referendum, ki je nato podlaga za to, da DZ določi daljši rok za zbiranje podpisov 40 tisoč volivcev, ki so potrebni za razpis referenduma, steče z dnevom potrditve zakona v DZ.

V tem času lahko DZ, če tako meni, sprejme tudi sklep o nedopustnosti referenduma. Za takšno odločitev je pomembno predvsem določilo iz drugega odstavka 90. člena ustave, ki določa, da zakonodajnega referenduma ni dopustno razpisati o zakonih, ki urejajo davke ali druge obvezne dajatve.

Dokončnega odgovora na to vprašanje nima

"Ko je ta sklep sprejet, načeloma referendum ni mogoč, ima pa pobudnik, ki je zbral 2.500 podpisov, možnost, da zahteva presojo sklepa pred ustavnim sodiščem, preden je torej zakon objavljen in začne veljati. To pravzaprav pomeni zadržanje uveljavitve tega zakona," izpostavlja Zagorc.

Glede vsebinske odločitve ustavnega sodišča pa opozarja, da v zvezi z nedopustnostjo referenduma o zakonih v povezavi z davki ustavnosodne prakse v slovenskem prostoru ni, obenem tega nihče tudi ni izpodbijal na ustavnem sodišču.

V luči tega Zagorc dokončnega odgovora o tem, ali bi lahko ustavno sodišče odločanje o interventnem zakonu dopustilo, nima. Poudarja pa, da bi se lahko pri sprejemu odločitve opiralo na ustavnosodno prakso iz drugih primerov nedopustnosti zakonodajnih referendumov, kot je na primer nedopustnost referendumov o zakonih, s katerimi se odpravljajo posledice kršitev človekovih pravic. Pri tem spomni na odločitev ustavnega sodišča, da sklep o nedopustnosti razpisa referenduma o spremembah družinskega zakonika ni v neskladju z ustavo.

Zakon tudi z vsebino, o kateri bi lahko odločali na referendumu

Po Zagorčevem mnenju v tako imenovan omnibus zakon spada tudi interventni zakon o razvoju Slovenije. Ta po vsebini deloma res opredeljuje materijo, ki ne dopušča referenduma, a vsebuje tudi druge vsebine, o katerih je referendum dopusten. Ustavni sodniki bi zato lahko, če bi uporabili analogijo z obstoječo sodno prakso z drugih področij, sklep o prepovedi referenduma razveljavili, "če med temi vsebinami ni nobene povezave, pa gre za tako pomembno vsebino, ki je lahko predmet referenduma, in bi DZ s tem poskušal preprečiti volivcem, da odločajo o tem, o čemer imajo pravico odločati".

Kot še opozarja Zagorc, se ustavno sodišče v primeru presoje sklepa o nedopustnosti referenduma, ne bo spraševalo, ali je zakon po svoji vsebini skladen z ustavo ali ne, ampak bo v ospredju predvsem vprašanje opustitev neposredne demokracije. "Ali je ta zakon dober za ali slab za Slovenijo oziroma ali je to primerna materija – to ni pomembno, ključno je samo, ali imamo pravico do referendumskega odločanja o tem zakonu," je dodal.

Janša ne razume, zakaj bi kdo blokiral ta zakon

Po Zagorčevih besedah s pravnega vidika obstaja možnost, da bi lahko po današnji potrditvi interventnega zakona za razvoj Slovenije državni svet na zakon v sedmih oz. osmih dnevnih vložil veto. A glede na dosedanje ravnanja in odločitve trenutne sestave državnega sveta tega ne pričakuje.

Prvak SDS Janeza Janše je ob robu današnje izredne seje DZ menil, da zakonodajni referendum glede interventnega zakona glede na zakonsko ali ustavno ureditev ni mogoč. Zakon namreč združuje določbe o davkih, o katerih referendum ni dopusten, in druge določbe, o katerih je referendum mogoč, na kar je opozorila tudi zakonodajnopravna služba DZ. Ker slovenska zakonodaja pozna le referendum o zakonu kot celoti, ne pa o posameznih delih, bi se lahko znašli v ustavnopravno nedopustnem položaju, je zapisala omenjena služba.

Po Janševih besedah je zakonodajni referendum ustavna in demokratična možnost, vendar se mu zdi, da smo edina država, v kateri se sindikati borijo proti temu, da bi bilo življenje za vse boljše. "Ne razumem tistih, ki napovedujejo blokado tega zakona," je dejal. Kot je dodal, je res, da zakon ne bo imel popolnoma enakih učinkov za vse, a ponovil, da bo koristil vsem.