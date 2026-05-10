Danes bo sprva še sončno, po nekaterih nižinah bo kratek čas tudi megleno. Čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje. Podobno toplo bo tudi jutri, v torek pa bo Slovenijo prešla hladna fronta, ki bo prinesla težko pričakovani dež in tudi precej nižje temperature. Največ dežja je po napovedi Meteoinfo pričakovati prav v petek na poscano Zofko. Konec sušnega obdobja si tako lahko obetajo tudi na severovzhodu Slovenije.

Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija.

Od torka, 12., do četrtka, 14., maja godujejo ledeni možje, ki bodo, kot napovedujejo na Meteoinfo, letos več kot upravičili svoj sloves. To pomeni, da se bo vremenska slika nad Evropo v prihodnjem tednu izrazito spremenila.

V torek bo tako Slovenijo prešla hladna fronta, ki bo poleg prepotrebnega dežja prinesla tudi občuten padec temperatur in za ta čas precej nizko mejo sneženja. Ob močnejših padavinah bi lahko prehodno snežilo celo pod tisoč metri nadmorske višine. Popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja.

Sledilo bo zelo hladno, oblačno sredino jutro z možnostjo slane v zatišnih legah. Nato se bo nekoliko otoplilo, vendar bo vreme ostalo spremenljivo. Po trenutnih napovedih bi nas lahko nov pas izrazitejšega dežja dosegel prav na poscano Zofko, ki goduje v petek, 15. maja.

Kaže, da bo dež v prihodnjem tednu namočil tudi severovzhod Slovenije, ki ga že več tednov pesti huda suša.