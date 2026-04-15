Zadeva Trenta, v kateri je okrožno sodišče v Celju aprila lani predsednika SDS-a Janeza Janšo oprostilo, se vrača na sodišče, tokrat na višje sodišče v Kopru, poroča Televizija Slovenija. Decembra lani se je namreč tožilstvo na sodbo pritožilo, višje sodišče v Kopru pa je razpisalo javno pritožbeno sejo, ki bo potekala 28. maja.

Kot poroča Televizija Slovenija, bodo na obravnavi konec maja stranke znova predstavile svoje argumente, višje sodišče pa bo presodilo, ali je bila oprostilna sodba okrožnega sodišča aprila lani pravilna.

Pravnik za TV Slovenija: Obstajajo tri možnosti

Po napovedi Mihe Šepca iz mariborske pravne fakultete so možne tri odločitve. Prvostopenjsko oprostilno sodbo lahko sodišče potrdi, kar bi pomenilo, da je zadeva pravnomočna in končana, druga možnost je, da ugotovi nepravilnosti in sklene, da sodba ni bila zakonita, jo razveljavi ter vrne spet v ponovno sojenje, tretja možnost pa je, da bi višje sodišče samo spremenilo sodbo iz oprostilne v obsodilno.

Na celjskem sodišču so 18. aprila lani Janeza Janšo oprostili obtožb o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti, prav tako Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Ker je šlo za sodbo prvostopenjskega sodišča, sodba še ni bila pravnomočna. Tožilstvo je Janši očitalo, da je leta 1992 kupil parcelo v Trenti, nato pa jo prodal po konkretno višji ceni.

Tožilec ni želel povedati, zakaj se je pritožil na sodbo

Tožilstvu na prvi stopnji ni uspelo z gotovostjo dokazati očitanih dejanj, trdi senat sodišča. Tožilec Boštjan Valenčič ni želel povedati, zakaj se je pritožil na sodbo, saj da postopkov, ko potekajo, ne komentirajo.

Če bo višje sodišče zadevo Trenta vrnilo na začetek, v ponovno sojenje, tako ni izključeno, da bo ostala brez sodnega epiloga, zadeva namreč prihodnje leto zastara.