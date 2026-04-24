Petek, 24. 4. 2026, 6.21
Začetek zbiranja podpisov za referendum glede plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah
Iniciativa za Štepanjsko naselje bo danes začela zbirati podpise pod zahtevo za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Zbiranje bo potekalo prek e-Uprave ali osebno na upravnih enotah in trajalo do 28. maja.
Iniciativa želi s podporo drugih civilnih iniciativ in gibanj, ki so kritični do odločitev mestne uprave brez dialoga, doseči, da se spremembe odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana ne bi uveljavile. Zato je začela zbirati podpise za referendum, nabrati jih mora za najmanj pet odstotkov volivcev v občini oz. okoli 13 tisoč.
Številni prebivalci naselja novi ureditvi nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti. Na referendumu bi tako udeležence vprašali, ali so za to, da se uveljavi 4. člen novele odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja na območjih sosesk. Vložili so tudi tožbo, na podlagi katere je ljubljansko okrajno sodišče z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja.
Ljubljanski župan Zoran Janković je predvidel, da bi se novi režim začel izvajati v Štepanjskem naselju, nato pa bi se postopoma širil tudi na preostale ljubljanske soseske. Glede referendumske pobude je dejal, da gre za predvolilno kampanjo civilnih iniciativ.