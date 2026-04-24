Iniciativa za Štepanjsko naselje bo danes začela zbirati podpise pod zahtevo za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Zbiranje bo potekalo prek e-Uprave ali osebno na upravnih enotah in trajalo do 28. maja.

Iniciativa želi s podporo drugih civilnih iniciativ in gibanj, ki so kritični do odločitev mestne uprave brez dialoga, doseči, da se spremembe odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana ne bi uveljavile. Zato je začela zbirati podpise za referendum, nabrati jih mora za najmanj pet odstotkov volivcev v občini oz. okoli 13 tisoč.

Ljubljanski mestni svetniki so omenjene spremembe odloka sprejeli konec marca, z njimi pa se širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Odlok po novem med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč. Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni, stala pa 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, bosta lahko na stanovanje izdani tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Številni prebivalci naselja novi ureditvi nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti. Na referendumu bi tako udeležence vprašali, ali so za to, da se uveljavi 4. člen novele odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja na območjih sosesk. Vložili so tudi tožbo, na podlagi katere je ljubljansko okrajno sodišče z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja.

Ljubljanski župan Zoran Janković je predvidel, da bi se novi režim začel izvajati v Štepanjskem naselju, nato pa bi se postopoma širil tudi na preostale ljubljanske soseske. Glede referendumske pobude je dejal, da gre za predvolilno kampanjo civilnih iniciativ. Foto: Bojan Puhek