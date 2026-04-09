Začetek sojenja nekdanjemu šefu policije Olaju, ta krivde ne priznava

Na zatožno klop je v sredo sedel nekdanji generalni direktor policije Anton Olaj. Specializirano državno tožilstvo mu kot nekdanjemu šefu policije očita kaznivo dejanje kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitve sindikalnih pravic ter tri kazniva dejanja zlorabe položaja ali pravic. Olaj krivde ne priznava, poročajo časniki.

Olaj je bil generalni direktor policije v vladi Janeza Janše od 13. marca 2020 do 1. junija 2022, notranji minister je tedaj bil Aleš Hojs.

Po poročanju Večera tožilec Primož Suknaič v obtožnem predlogu zdaj že upokojenemu policijskemu funkcionarju očita, da je 22. oktobra 2021 "uvedel nadzor oziroma cenzuro nad vsebino sindikalnih obvestil". Sindikat policistov Slovenije (SPS) in Policijski sindikat Slovenije (PSS) tako nista mogla več na internem spletu policije (intranetu) samostojno objavljati sporočil za svoje člane, temveč sta jih morala vse do 16. marca 2022 pošiljati neposredno službi generalnega direktorja policije.

Storil naj bi kaznivo dejanje kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitve sindikalnih pravic

Olaj je zahteval tudi, da sindikalne dokumente pred objavo pregleda odbor za etiko in integriteto v policiji, ki bi podal mnenje o tem, ali bi lahko določeno obvestilo sindikata negativno vplivalo na integriteto policije in njeno podobo v javnosti. Na ta način je po prepričanju tožilca med drugim Olaj zavestno kršil pravico sindikata do prostega razdeljevanja sindikalnega gradiva. S tem ravnanjem naj bi storil kaznivo dejanje kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitve sindikalnih pravic, navaja časnik.

Tožilec mu očita tudi, da je kot generalni direktor policije zlorabil svoj položaj, ko je 29. novembra 2021 predsedniku SPS Kristjanu Mlekušu in predsedniku PSS Roku Cvetku izdal opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ker sta v intervjuju za spletni portal Svet24 oktobra 2021 ostro kritizirala takratno vodstvo policije. Opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi je 6. decembra 2021 prejel še sindikalni zaupnik PSS Adil Huselja, ker je bil v javnih izjavah kritičen do Olaja.

Sodišče obtožni predlog vendarle sprejelo

Kot še navaja Večer, sta Olaj in njegova odvetnica Branka Hrastar Zobec v sredo pričakovala, da bo sodnica najprej vsebinsko preizkusila obtožni predlog zoper Olaja, saj ocenjujeta, da je opis kaznivih dejanj nejasen in nerazumljiv. Odvetnica tudi meni, da očitana kazniva dejanja "ne vsebujejo zakonskih znakov posameznega kaznivega dejanja", zato je sodišču predlagala, naj obtožni predlog zavrže.

Temu sta nasprotovala tožilec Suknaič in pooblaščenec obeh policijskih sindikatov, odvetnik Janez Koščak. Sodišče je obtožni predlog sprejelo, tako je bil v sredo izpeljan predobravnavni narok. Sojenje se bo nadaljevalo 17. junija, še navaja Večer. O dogajanju poročajo tudi Slovenske novice.