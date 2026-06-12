Na ljubljanskem okrožnem sodišču danes poteka obravnava zoper 38-letnika, ki mu očitajo poskus uboja voznika mestnega avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), ki naj bi ga novembra lani na Bavarskem dvoru z nožem hudo ranil. Sodni senat je na obravnavi sprejel sklep, da javnost izključi za ves čas glavne obravnave.

Izključitev javnosti je predlagala obtoženčeva zagovornica Mirjana Kožuh, pridružil pa se ji je tudi pooblaščenec oškodovanca Gregor Škulj. Okrožna državna tožilka Jasmina Vesel predlogu prav tako ni nasprotovala.

Tožilstvo naj bi po neuradnem poročanju medijev sicer za osumljenca predlagalo izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstveni ustanovi.

Voznika je zabodel z nožem

Napad na voznika avtobusa se je zgodil 13. novembra, ko je obtoženi na postaji Bavarski dvor v središču Ljubljane stopil na avtobus in vožnje ni plačal. Voznik ga je opozoril, naj to stori ali pa gre z avtobusa. V prepiru, ki je sledil, je obtoženi voznika z nožem, ki ga je imel s sabo, zabodel in nato peš pobegnil s kraja dogodka. Policisti so ga izsledili in prijeli. Pripor prestaja v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru.