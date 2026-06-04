Poslanke Svobode napovedale tožbo zoper Stevanovića #vŽivo

Poslanke in poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministrske ekipe premierja Janeza Janše . Razpravo so začeli ob 9. uri, zanjo imajo rezerviranih osem ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novoizvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji vlade, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Poslanke Svobode pa so na seji napovedale, da bodo sprožile tožbo proti predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću zaradi izjav o njihovem vedenju.

Dnevni pregled dogajanja na izredni seji DZ:



10.12 Poslanke Svobode v tožbo Stevanovića zaradi izjav o njihovem vedenju

9.22 Seja se je začela burno: poslanke zahtevale opravičilo

9.08 Pred poslankami in poslanci potrjevanje četrte Janševe ministrske ekipe

10.12 Poslanke Svobode v tožbo Stevanovića zaradi izjav o njihovem vedenju

Poslanke Svobode bodo sprožile tožbo proti predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću zaradi izjav o njihovem vedenju, je ob robu seje DZ napovedala poslanka Svobode Janja Sluga. Že na seji so z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele. Stevanović je zatrdil, da nikoli v življenju ni nobene ženske označil za pocestnico.

Podpredsednica DZ in poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič je ob začetku današnje seje DZ, na kateri bodo sicer potrjevali ministrsko ekipo nove vlade, na Stevanoviča naslovila postopkovni predlog in ga pozvala, naj se javno opredeli do nedavnih izjav in objav, v katerih je Stevanović poslankam Svobode očital "pocestniško obnašanje".

Poslanka Svobode Janja Sluga Foto: STA

Stevanović je predlog zavrnil, a se je Avšič Bogovič v zahtevi za opravičilo pridružila tudi Janja Sluga (Svoboda). Kot je poudarila, je Stevanovićev zapis žalitev vseh žensk v državi, pri čemer je spomnila, da je sodišče v enem postopku že ugotovilo, kaj pomeni tak zapis in "je tistega, ki je tak zapis zapisal, spoznalo za krivega".

Stevanović je postopkovni predlog zavrnil in Slugi izrekel dva opomina. Zatem je sejo prekinil za pet minut. A je Sluga tudi po prekinitvi zahtevala opravičilo, ob čemer so se zahtevi pridružili še nekateri drugi poslanci Svobode.

"Nikoli nisem nobene ženske v življenju označil za pocestnico in ne vem od kod vam sploh to. V tem trenutku ste vi meni naredili krivico, ker me obtožujete nečesa, česar jaz sploh nisem storil," je dejal Stevanović.

Stevanović je v objavi na Facebooku zapisal, da bo potreboval nekaj časa, da postavi red v parlamentu. "Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje. Opravičujem se v njihovem imenu," je zapisal.

Na današnji seji je pojasnil, da se za te navedbe ne bo opravičil, ker "opravičilo za opravičilo velja za oksimoron".

"Ne morete mi očitati te etikete, da se jaz neprimerno vedem do kateregakoli ženskega spola, ker vem točno, kam pes taco moli," je dejal.

Stevanović je poudaril, da mu nikoli ne bodo mogli nadeti etikete šovinista ali seksista. Foto: STA

Poudaril je, da mu nikoli ne bodo mogli nadeti etikete šovinista ali seksista, "ker to enostavno nisem". "Ko pa opisujem nedostojno vedenje določenih poslank, pa opisujem izključno iz tega razloga, ker to ne sodi v ta parlament," je pojasnil.

Na prošnjo Sluge, da naj se nikoli več ne opravičuje v imenu poslank Svobode, je obljubil, da tega ne bo več počel.

Sluga je tudi v izjavi za medije ob robu seje ponovila, da imajo poslanci in javnost od predsednika DZ, ki velja za drugo najvišjo politično funkcijo v državi, upravičeno visoka pričakovanja. Stevanovićev zapis na Facebooku je vnovič označila za nedopusten in Stevanoviću očitala sprenevedanje.

Kot je dejala, se poslanke Svobode počutijo užaljene in zaznamovane. Ker danes niso prejele opravičila, pa bodo proti predsedniku DZ sprožile tudi tožbo, je napovedala.

9.22 Seja se je začela burno: poslanke zahtevale opravičilo

Izredna seja DZ se je še pred prvo točko začela z burno razpravo o nedavni izjavi predsednika DZ Zorana Stevanovića, ki je na omrežju X zapisal: "Res bom potreboval nekaj časa, da postavim red v parlamentu. Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje. Opravičujem se v njihovem imenu. Vse bo ok," je zapisal predsednik državnega zbora.

Poslanke so od predsednika državnega zbora na današnji seji zahtevale opravičilo, a ga niso dobile.

9.08 Pred poslankami in poslanci potrjevanje četrte Janševe ministrske ekipe

Dobra dva meseca po parlamentarnih volitvah DZ torej čaka še zadnji korak do oblikovanja 16. slovenske in četrte Janševe vlade.

V novi vladni ekipi, ki jo predlaga prvak SDS, bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je največ, sedem ministrskih stolčkov pripadlo SDS, štiri NSi, Demokratom trije, Fokusu eno, SLS pa je ostala brez svojega ministrskega kandidata. Kandidatke in kandidati so v ponedeljek in torek uspešno predstavili svoje načrte in dobili zeleno luč pristojnih matičnih teles, o njihovem imenovanju pa bo danes odločal DZ.

Oblikovana bo 16. slovenska in 4. Janševa vlada. Foto: Ana Kovač

Poslanske skupine so skupno prijavile osem ur razprave, glasovanje o listi ministrskih kandidatov je torej pričakovati pozno popoldne.

DZ glasuje o listi kandidatov kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja.

Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je takoj zatem pričakovati zaprisego novoizvoljenih ministrov, Janša pa bo delo z novo vladno ekipo začel že na večerni ustanovni seji vlade. Še pred tem je pričakovati primopredajo poslov med odhajajočim premierjem Golobom in njegovim naslednikom Janšo.

Pričakovati je primopredajo poslov med odhajajočim premierjem Golobom in njegovim naslednikom Janšo. Foto: Ana Kovač

Na prvi seji vlade pa bodo predvidoma že sledile poteze nove sestave izvršilne veje oblasti. Glede na prakso iz preteklosti je pričakovati, da bi še na njej lahko prišlo tudi do nekaterih kadrovskih menjav, denimo direktorja Sove, urada za komuniciranje, morda tudi direktorja policije. Na čelo prve naj bi se obetala vrnitev Janeza Stuška, vladno komuniciranje pa prevzema Sebastjan Jeretič. V vrhu policije pa se kot naslednika Damjana Petriča po poročanja Večera omenja Damirja Ivančića.