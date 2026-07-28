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Avtorji:
R. K., STA

Torek,
28. 7. 2026,
6.55

Osveženo pred

47 minut

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Natisni članek
Tanja Frank Eler evropska tožilka

Torek, 28. 7. 2026, 6.55

47 minut

Začasna evropska tožilka iz Slovenije je Tanja Frank Eler

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Tanja Frank Eler. | Odločitev o začasnem imenovanju Tanje Frank Eler na mesto evropskega tožilca iz Slovenije z 29. julijem je kolegij evropskega javnega tožilstva sprejel v začetku meseca. | Foto STA

Odločitev o začasnem imenovanju Tanje Frank Eler na mesto evropskega tožilca iz Slovenije z 29. julijem je kolegij evropskega javnega tožilstva sprejel v začetku meseca.

Foto: STA

Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaku Brezigarju danes poteče šestletni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a največ za tri mesece, od srede opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo (EPPO) objavilo na spletni strani.

Odločitev o začasnem imenovanju Tanje Frank Eler na mesto evropskega tožilca iz Slovenije z 29. julijem je kolegij evropskega javnega tožilstva sprejel v začetku meseca. Kot izhaja iz sklepa, bo Frank Eler funkcijo opravljala do nastopa mandata novega evropskega tožilca iz Slovenije, a največ tri mesece.

Brezigarjevega naslednika Slovenija išče že več kot leto dni

Slovenija Brezigarjevega naslednika išče že več kot leto dni. Po šestih neuspelih razpisih je Državnotožilski svet maja ministrstvu za pravosodje posredoval listo treh kandidatov, to so tožilci Tanja Frank Eler, Matej Oštir in Marjana Grašič. Z listo se je še isti mesec seznanila tudi vlada pod vodstvom Roberta Goloba in pooblastila ministrstvo, da jo posreduje pristojni institucije EU. Kočno odločitev o novem evropskem tožilcu iz Slovenije sprejme Svet EU.

Frank Eler in Oštir od leta 2021 opravljata funkciji evropskega delegiranega tožilca. Okrožna državna tožilka Marjana Grašič pa se je za položaj v evropskem javnem tožilstvu potegovala že leta 2019.

Brezigar, ki se mu danes izteče šestletni mandat, je marca v pogovoru za STA opozoril na morebitno tožilsko vrzel, ki bi lahko nastala, če Slovenija ne bo pravočasno našla novega predstavnika v EPPO. Uredba o ustanovitvi evropskega tožilstva namreč določa, da v primeru, če do poteka Brezigarjevega mandata ne bo imenovan novi, do imenovanja novega to funkcijo začasno opravlja trenutna Brezigarjeva namestnica. To je zdaj Frank Eler, sicer ena od treh delegiranih tožilcev iz Slovenije. To pa bi lahko pomenilo, da bosta namesto treh delegiranih tožilcev delo aktivno začasno opravljala le dva, je opozoril.

Tanja Frank Eler evropska tožilka
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