Ko govorimo o varnosti, običajno najprej pomislimo na policijo, gasilce ali reševalce. Redkeje pa pomislimo na ljudi, ki skrbijo za red, varnost in zakonit potek življenja za zidovi zaporov. Prav tam pomembno vlogo vsak dan opravljajo pravosodni policisti in pravosodne policistke. Gre za poklic, ki ga javnost pogosto premalo pozna, čeprav ima pomemben vpliv na delovanje celotne družbe.

Njihovo delo ni zgolj nadzor nad zaprtimi osebami. Gre za odgovorno in zahtevno delo z ljudmi, za zagotavljanje varnosti, spoštovanja pravil in človekovega dostojanstva v okolju, kjer so potrebni zanesljivost, strokovnost in dobra presoja. Pravosodni policisti so pomemben del sistema, ki skrbi za izvrševanje kazenskih sankcij in hkrati sodeluje pri ustvarjanju pogojev za ponovno vključevanje posameznikov v družbo.

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) tudi letos vabi nove sodelavce, ki si želijo stabilnega, dinamičnega in družbeno pomembnega poklica.

Več kot le služba: zakaj se ljudje odločajo za ta poklic

V času, ko veliko ljudi pri izbiri zaposlitve išče predvsem stabilnost, varnost in možnost dolgoročnega razvoja, poklic pravosodnega policista ponuja kombinacijo vsega naštetega. Gre za eno redkih zaposlitev v javni upravi, kjer kandidati že ob začetku pridobijo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, kar prinaša pomemben občutek varnosti in zanesljivosti.

Pomembna prednost je tudi možnost izbire kraja dela. Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij deluje na 15 lokacijah po Sloveniji, zato imajo kandidati možnost, da si poiščejo delo bližje domu oziroma v okolju, kjer želijo graditi svojo kariero.

A mnogi pri tem poklicu izpostavljajo še nekaj drugega: občutek smisla. Delo pravosodnega policista ni rutinsko pisarniško delo, temveč poklic, kjer posameznik vsak dan sodeluje pri zagotavljanju varnosti, reda in urejenega sistema.

Kako v resnici poteka delo pravosodnega policista?

Čeprav večina dela pravosodnih policistov poteka znotraj zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma, njihova vloga obsega veliko več kot zgolj nadzor nad zaprtimi osebami. Gre za raznoliko in odgovorno delo, kjer noben dan ni povsem enak prejšnjemu.

Pravosodni policisti skrbijo za varnost, red in urejen potek vsakdanjega življenja v zavodih. Pri svojem delu nadzorujejo osebe, zagotavljajo spoštovanje pravil ter posredujejo v različnih situacijah, tudi takrat, ko so potrebni hitra presoja, mirnost in odločno ukrepanje.

Pomemben del njihovega dela predstavljajo tudi spremstva zaprtih oseb ter varovanje varovanih območij. Kadar je to nujno in zakonsko določeno, uporabljajo tudi prisilna sredstva za zagotavljanje varnosti in reda.

Ob tem pa delo pravosodnega policista ni usmerjeno zgolj v varnostni vidik. Pravosodni policisti sodelujejo tudi pri programih resocializacije in pri ustvarjanju okolja, ki posameznikom omogoča pripravo na ponovno vključitev v družbo po prestani kazni. Zato pri delu veliko sodelujejo z drugimi strokovnjaki znotraj sistema ter so vsakodnevno vključeni v timsko reševanje različnih izzivov.

V ospredju poklica ostaja spoštovanje človekovega dostojanstva ter strokovno in premišljeno delo v različnih situacijah.

Poklic, kjer ni rutine

Delo pravosodnega policista je primerno za ljudi, ki si želijo aktivnega in raznolikega delovnega okolja. Vsakodnevne naloge se lahko hitro spreminjajo, zato poklic zahteva prilagodljivost, dobro organiziranost in sposobnost mirnega odzivanja v različnih okoliščinah.

Takšno okolje je za marsikoga pomembna motivacija, saj delo prinaša občutek osebnega razvoja in možnost, da posameznik skozi izkušnje nenehno nadgrajuje svoje znanje ter veščine.

Možnosti razvoja in dodatnega usposabljanja

Poklic pravosodnega policista omogoča tudi postopno nadgrajevanje kariere in pridobivanje novih znanj. Zaposleni imajo možnost napredovanja na zahtevnejša operativna ali vodstvena delovna mesta, na voljo pa so tudi različna področja specializacije.

V okviru dela se lahko vključujejo v mentorstvo, področja kriznega vodenja, obravnavo varnostnih tveganj ter sodelovanje pri različnih projektih. URSIKS zaposlenim omogoča tudi redna dodatna strokovna usposabljanja in izobraževanja.

Pomemben del strokovnega razvoja so tudi usposabljanja s področij komunikacije, psihologije, kriznega komuniciranja, prve pomoči ter drugih veščin, ki so pomembne za delo v zahtevnem in odgovornem okolju.

Zaposleni so kot pooblaščene uradne osebe vključeni tudi v dodatno pokojninsko zavarovanje, kar predstavlja dodatno dolgoročno varnost po koncu kariere.

Kako poteka usposabljanje?

Pred samostojnim začetkom dela kandidati opravijo devetmesečno usposabljanje, ki združuje teoretično znanje in praktične izkušnje.

V začetnem delu pridobijo znanja s področij pravne ureditve izvrševanja kazenskih sankcij, varnosti, etike, penologije, psihologije, komunikacije in nudenja prve pomoči. Program vključuje tudi vsebine s področja uporabe tehničnih sredstev varovanja, informatike ter ravnanja v različnih zahtevnih situacijah.

Pomemben del usposabljanja poteka tudi praktično, v zavodih za prestajanje kazni zapora, kjer kandidati ob podpori mentorjev spoznavajo vsakodnevno delo in organizacijo sistema.

Drugi del izobraževanja se izvaja v Dobrunjah, kjer imajo kandidati zagotovljena brezplačno bivanje in prehrano. Program se zaključi z izpitom, po uspešno opravljenem usposabljanju pa so kandidati pripravljeni na samostojno opravljanje dela pravosodnega policista.