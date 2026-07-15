Za ljubljanskega župana bo kandidral tudi Luka Mesec

Na prihajajočih lokalnih volitvah se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Pri tem je poudaril, da bo njegovo glavno vodilo Ljubljana, ki si jo lahko prebivalci privoščijo. Kot je pojasnil na današnji novinarski konferenci, je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu.

Mesec je ob tem poudaril, da Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Mladi zaradi visokih cen stanovanj odhajajo iz mesta, družine iščejo dom daleč od kraja, kjer delajo oz. kjer so se rodili, starejši vse težje sledijo stroškom življenja, je prepričan. "Ljubljana, ki je zdaj postajala lepše mesto pod županovanjem Zorana Jankovića, mora začeti postajati najboljše mesto za življenje," je dejal. Med svojimi ključnimi prioritetami je nanizal tudi dostopnost vrtcev, dolgotrajne oskrbe, učinkovitega javnega prevoza, urejene kolesarske poti in čistega zraka.

V tekmo za ljubljanski županski stolček se bodo poleg Zorana Jankovića podali Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, ki bosta na lokalnih volitvah nastopila s skupno listo, župansko kandidaturo pa so napovedali tudi Jasmin Feratović (Pirati), Aleš Primc (Glas za otroke in družine) in Mihael Jarc. Da bo kandidiral za župana Ljubljane, je na družbenih omrežjih naznanil tudi spletni vplivnež Aleksandar Repić, bolj znan pod vzdevkom Nepridiprav.

Foto: STA