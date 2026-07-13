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Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
18.05

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Urška Klakočar Zupančič Anton Rop referendum Mestna občina Ljubljana Zoran Janković

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 18.05

6 minut

Za Klakočar Zupančič in Ropa rezultat ljubljanskega referenduma jasen poziv k spremembam

Avtorji:
A. P. K., STA

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Urška Klakočar Zupančič | "Trenutno vodstvo Mestne občine Ljubljana kljub temu ne more slaviti zmage. Dejstvo, da je več kot 94 odstotkov volivcev glasovalo proti politiki sedanjega župana, je glasen in nedvomen NE trenutnemu načinu vodenja mesta," ocenjujejo v listi Urške Klakočar Zupančič in Antona Ropa. | Foto STA

"Trenutno vodstvo Mestne občine Ljubljana kljub temu ne more slaviti zmage. Dejstvo, da je več kot 94 odstotkov volivcev glasovalo proti politiki sedanjega župana, je glasen in nedvomen NE trenutnemu načinu vodenja mesta," ocenjujejo v listi Urške Klakočar Zupančič in Antona Ropa.

Foto: STA

Nedeljski izid referenduma o ureditvi parkirišč v stanovanjskih soseskah v Ljubljani je po oceni Urške Klakočar Zupančič in Antona Ropa, ki sta pred jesenskimi lokalnimi volitvami napovedala skupno listo, jasen poziv k spremembam v prestolnici. Ocenjujeta, da je čas za politiko, ki bo namesto betona v ospredje postavila ljudi.

"Kljub poletnemu času in političnim manevrom mestne oblasti, ki je z umikanjem odloka poskušala onemogočiti izražanje ljudske volje, so Ljubljančanke in Ljubljančani pokazali visoko stopnjo državljanske zavesti," so sporočili iz Liste Urške Klakočar Zupančič in Antona Ropa.

Referendum sicer pobudnikom ni uspel. Po podatkih občinske volilne komisije se ga je udeležilo nekaj manj kot 19 odstotkov Ljubljančanov, kar pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen.

"Gre za glasen in nedvomen ne trenutnemu načinu vodenja mesta"

"Trenutno vodstvo Mestne občine Ljubljana kljub temu ne more slaviti zmage. Dejstvo, da je več kot 94 odstotkov volivcev glasovalo proti politiki sedanjega župana, je glasen in nedvomen NE trenutnemu načinu vodenja mesta," ocenjujejo v listi.

Kot sta dodala Klakočar Zupančič in Rop, je več kot 40.000 prebivalcev jasno izrazilo nezadovoljstvo z aroganco in ignoriranjem glasu civilne družbe. | Foto: STA Kot sta dodala Klakočar Zupančič in Rop, je več kot 40.000 prebivalcev jasno izrazilo nezadovoljstvo z aroganco in ignoriranjem glasu civilne družbe. Foto: STA

Kot sta dodala Klakočar Zupančič in Rop, je več kot 40.000 prebivalcev jasno izrazilo nezadovoljstvo z aroganco in ignoriranjem glasu civilne družbe.

Sporočilo referendumskega odločanja je po oceni liste razumljivo in povedno: "Ljubljana si po 20 letih samovoljnega in do lastnih ljudi ignorantskega obnašanja zasluži priložnost za spremembo, potrebuje nov zagon in novo razvojno vizijo, vodstvo, ki sliši svoje ljudi in ki gre proč od zastarele enoosebne paradigme vodenja mesta."

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