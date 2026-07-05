Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
5. 7. 2026,
10.42

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
gasilci Ljubljana evakuacija

Nedelja, 5. 7. 2026, 10.42

1 ura, 20 minut

Za Bežigradom zagorelo v stanovanju: evakuiranih okoli 150 ljudi, ena oseba poškodovana

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Gasilci, slovenski gasilci | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V soboto zvečer je v večstanovanjskem objektu na Glavarjevi ulici na območju ljubljanskega Bežigrada prišlo do požara v stanovanju, zaradi katerega so morali gasilci in policisti evakuirati približno 150 stanovalcev. Ena oseba je bila poškodovana.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je do požara prišlo okoli 22.30. Na kraj dogodka so bili napoteni gasilci Gasilske brigade Ljubljana ter prostovoljni gasilci PGD Stožice in PGD Ježica.

Gasilci so s tehničnim posegom odprli vrata gorečega stanovanja, v notranjosti našli poškodovano osebo in jo predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči. 

Ob tem so policisti Policija iz objekta varno evakuirali približno 150 stanovalcev, saj je bilo zaradi požara ogroženo širše območje stavbe.

Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so požar nato pogasili, prostore prezračili in opravili dodatno sanacijo, vključno z odstranjevanjem požarne vode. Vzrok požara še ni znan.

gasilci Ljubljana evakuacija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.