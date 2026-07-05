V soboto zvečer je v večstanovanjskem objektu na Glavarjevi ulici na območju ljubljanskega Bežigrada prišlo do požara v stanovanju, zaradi katerega so morali gasilci in policisti evakuirati približno 150 stanovalcev. Ena oseba je bila poškodovana.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je do požara prišlo okoli 22.30. Na kraj dogodka so bili napoteni gasilci Gasilske brigade Ljubljana ter prostovoljni gasilci PGD Stožice in PGD Ježica.

Gasilci so s tehničnim posegom odprli vrata gorečega stanovanja, v notranjosti našli poškodovano osebo in jo predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči.

Ob tem so policisti Policija iz objekta varno evakuirali približno 150 stanovalcev, saj je bilo zaradi požara ogroženo širše območje stavbe.

Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so požar nato pogasili, prostore prezračili in opravili dodatno sanacijo, vključno z odstranjevanjem požarne vode. Vzrok požara še ni znan.