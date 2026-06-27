Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in Zavodom Reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti, na počivališču Lom proti Kopru, voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu.

S preventivno akcijo za večjo varnost v prometu želijo na Darsu prispevati k varnejšemu in prijetnejšemu potovanju vseh uporabnikov avtocest ter jih spodbuditi k odgovorni vožnji, medsebojni strpnosti in spoštovanju prometnih pravil. "Pravilno ustvarjen reševalni pas je preprosto, a življenjsko pomembno ravnanje, saj interventnim službam omogoča hiter dostop do kraja prometne nesreče ali drugega izrednega dogodka," so zapisali v sporočilu za javnost.

Na pot pravočasno in dobro pripravljeni

Dars osvežilno vodo zagotavlja tudi ob izrednih dogodkih, ko zaradi popolne zapore avtoceste vozniki v stoječi koloni ostanejo približno eno uro ali več, pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija. "S tem želimo vsaj nekoliko olajšati čakanje v zahtevnih razmerah ter prispevati k večjemu udobju in varnosti uporabnikov avtocest," so navedli.

Akcija bo potekala danes, med 10. in 14. uro, na počivališču Lom v smeri proti Kopru (med Logatcem in Uncem) in v nedeljo, med 16. in 20. uro, na počivališču Studenec v smeri proti Ljubljani (med Razdrtim in Postojno).

Dars voznikom svetuje, da se na pot odpravijo pravočasno in dobro pripravljeni. Pred odhodom naj preverijo aktualne prometne informacije na spletni strani promet.si ali v mobilni aplikaciji Promet+, načrtujejo morebitne postanke ter poskrbijo za zadostno količino tekočine v vozilu. Še posebej v vročih poletnih dneh je pomembno, da se na pot odpravimo spočiti in zbrani.

"Z odgovorno vožnjo, strpnostjo in spoštovanjem prometnih pravil ter pravočasnim ustvarjanjem reševalnega pasu lahko skupaj prispevamo k večji varnosti, boljši pretočnosti prometa in hitrejšemu odzivu nujnih služb," so še dodali na Darsu.