Več desetletij propadajoče vile Arnolda Riklija, ki je veljala za sramoto Bleda, ni več. Podjetnik Tim Mitja Žagar, ki je pred dvema letoma kupil ruševino, jo je v teh dneh porušil, jeseni pa se bo lotil gradnje novega objekta. V njem bo oživel Riklijevo zdravilišče, Riklijeva dediščina pa tudi sicer vse bolj vstopa v blejski turizem.

Podjetnik Tim Mitja Žagar je propadajočo vilo, ki je bila v 19. stoletju osrednja točka Riklijevega zdravilišča, kupil v želji, da bi obudil Riklijevo atmosfersko zdravljenje, njegovo doktrino in holistični pristop. Vilo želi čim bolj avtentično rekonstruirati in ji dati vsebino, povezano z začetnikom modernega turizma in zdraviliškega delovanja na Bledu.

Kot je pojasnil ob robu današnjega 4. RikliBled posveta, želi vzpostaviti Riklijevo zdravljenje v sodobni obliki. Poleg vile, ki bo najpomembnejša točka zdravilišča, delno pa bo služila tudi kot spominski muzej, bo zdravilišče povezano še z nekaterimi drugimi lokacijami na Bledu. Tudi v času Riklija je namreč delovalo več objektov.

Vila bo zaživela v roku dveh let

Žagar je pojasnil, da se bo projekt ureditve zdravilišča izvajal v več fazah. Po rušitvi stare Riklijeve vile, so na njenem območju postavili manjši muzej na prostem, nadomestna gradnja pa bo stekla jeseni, saj se poleti na Bledu ne sme izvajati gradbenih del. Vila bo predvidoma zaživela v roku dveh let. Za vzpostavitev ostalih načrtovanih objektov pa bo potrebnega več časa.

Srednjeročni cilj je, kot je povedal Žagar, da bi Riklijevo zdravilišče vpisali na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Za to je treba imeti tudi žive nosilce dediščine, ki bodo izvajalci Riklijevega zdravljenja. Ob tem je pomembna povezava z Višjo strokovno šolo za gostinstvo, velnes in turizem Bled.

Kot je povedal direktor šole Peter Mihelčič, bodo v obstoječi študijski program velnesa vključili vrednote Arnolda Riklija. Tako bodo z novim šolskim letom začeli izobraževati terapevte, ki bodo znali izvajati Riklijeve terapije v sodobni preobleki, in svetovalce oziroma promotorje Riklijeve metode.

Strategijo razvoja blejskega turizma prilagodili Riklijevi filozofiji

Oživljanje Bleda kot Riklijevega zdravilišča sovpada z okrepitvijo zavedanja, da je Riklijeva dediščina izjemna priložnost za nadaljnji turistični razvoj kraja. Kot je povedal direktor Turizma Bled Blaž Veber, so tudi novo dolgoročno strategijo razvoja blejskega turizma prilagodili Riklijevi filozofiji. Njegove vrednote zdravja, dobrega počutja, gibanja, svežega zraka, vode in narave, so namreč danes znova vse bolj aktualne.

Da bi povezali vse akterje, se je Višja strokovna šolo za gostinstvo, velnes in turizem Bled lotila projekta Living Rikli.Lab. Kot je povedala vodja projekta Darja Radić, z njim postavljajo temelje za sistematični razvoj in vključevanje Riklijeve dediščine v bodočo turistično ponudbo ne le Bleda ampak celotnih Julijskih Alp.

"Vsi trendi na področju turizma gredo v smer dobrega počutja. Ljudje si vse bolj prizadevajo za višjo kakovost življenja, želijo si dolgo in zdravo živeti. Odgovor turizma je razvijati produkte, ki lahko te želje uresničijo, in ko smo razmišljali na Bledu, kaj lahko ponudimo, smo prišli do spoznanja, da imamo pravi zaklad, saj je Rikli na Bledu že pred 150 leti razvijal prav takšne terapije in programe, ki so danes aktualni," je pojasnila Radić.

Vila propada že tri desetletja, prejšnji lastniki niso z njo storili tako rekoč ničesar



Stavba, ki je bila prezidana leta 1905, je bila leta 1992 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Tedaj je vilo v že dokaj slabem stanju od Kompasa kupil poslovnež Nicholas Oman, ki je danes znan predvsem po orožarskih aferah in obsodbi zaradi pedofilije v Avstraliji, kjer živi.



Z vilo se je ukvarjal njegov sin Mark Oman, ki je dolgo neuspešno poskušal zbrati sredstva za njeno prenovo, tudi prek razpisov ministrstva za kulturo. Načrtoval je ureditev stanovanja, Riklijeve spominske sobe in restavracije. Kljub pridobitvi gradbenega dovoljenja leta 2007 obnova ni bila izvedena.



Leta 2015 je blejska občina s soglasjem zavoda za varstvo kulturne dediščine sprejela podrobni prostorski načrt za to območje, ki namesto obnove ruševine omogoča njeno odstranitev in nadomestno gradnjo, kar bi lahko bilo privlačneje za investitorja. "Zdaj pa je na lastniku, da se bo odločil, ali bo stavbo podrl, obnavljal ali pa jo bo prodal," je leta 2017 dejal tedanji direktor blejske občine uprave Matjaž Berčon. (STA)