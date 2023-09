Z ganljivim sporočilom se je oglasil brat pogrešanega Daniela

Daniela Miševskega so nazadnje videli 24. 8. 2023 med sedmo uro in 7.15 na avtobusni postaji na Ravnah na Koroškem v naselju Čečovje.

S celjske policijske uprave so pred časom sporočili, da svojci pogrešajo 37-letnega Daniela Miševskega iz Čečovja z Raven na Koroškem, po petnajstih dnevih pa se je z ganljivim sporočilom oglasil njegov brat Sandi Miševski. "Preiskali smo veliko in zaenkrat neuspešno, nikjer nobenih sledi. Zato se na vas obračam z enim samim ciljem, da prosim obvestite drage bralke in bralce," je zapisal v sporočilu in podal nekaj podrobnejših podatkov, ki bi lahko pomagali pri iskanju pogrešanega.