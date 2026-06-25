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Avtorji:
Ka. N., STA

Četrtek,
25. 6. 2026,
6.30

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Slovenija praznik državni praznik osamosvojitev osamosvojitev Slovenije

Četrtek, 25. 6. 2026, 6.30

1 ura, 13 minut

Z dnevom državnosti zaznamujemo 35. obletnico rojstva samostojne države

Avtorji:
Ka. N., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Zastava. Slovenija. Slovenska zastava. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Slovenija praznuje 35 let. V spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, danes praznujemo dan državnosti, ki je državni praznik in dela prost dan. Obeležili ga bodo tudi v predsedniški palači, ki bo odprla vrata za obiskovalce.

Pred 35 leti je slovenska skupščina sprejela temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in deklaracijo o neodvisnosti.

Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan po tem, 26. junija 1991, na Trgu republike v Ljubljani, ko je na drogu pred DZ zaplapolala zastava novonastale države. Na tej slovesnosti je takratni predsednik republike Milan Kučan zaključil svoj govor z znamenitimi besedami: "Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan."

A veselje ni trajalo dolgo, saj je že naslednji dan sledila desetdnevna osamosvojitvena vojna. Oboroženi spopadi so se končali 7. julija 1991 s podpisom sporazuma na Brionih, zadnji vojak jugoslovanske vojske pa je Slovenijo zapustil v noči s 25. na 26. oktober 1991. Zato 25. oktobra zaznamujemo dan suverenosti.

Na tedanje dogajanje so na slovesnostih v DZ in DS ter na osrednji državni proslavi na predvečer praznika spomnili tudi predstavniki državnega vrha, ki so obenem pozivali k sodelovanju za premagovanje izzivov, ki so še pred državo.

Kaj sta povedala predsednica države in predsednik vlade?

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ocenila, da je Slovenija v 35 letih pokazala, da je majhnost fikcija. Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost znova na preizkušnji, je ocenila. Recept za razvoj vidi v premaganju uroka zgodovine.

Premier Janez Janša pa je pozval, da je treba skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal. Dodal je, da nas zgodovina uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih razvoja treba stopiti skupaj. Z jasno vizijo, pogumom in sodelovanjem so možnosti bistveno večje od tega, kar vidimo danes, je ocenil.

Praznik bodo danes obeležili v predsedniški palači. Vrata bodo odprli obiskovalcem, ki si bodo lahko ogledali delovne in protokolarne prostore urada predsednice republike ter se s predsednico tudi srečali. Pred predsedniško palačo bo med 9. in 16. uro postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Predsednica bo dopoldne tudi položila venec k Pomniku padlim v vojni za Slovenijo '91 na ljubljanskih Žalah.

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