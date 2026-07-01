Vuković: Golob ni nakazoval podjetju Vesne Vuković

Na članek "Han in Golob sta včeraj dopustovala ob preiskovalkah« se je z zahteva po objavi popravka odzvala Vesna Vuković. V skladu z zakonom o medijih odziv objavljamo v celoti.

ZAHTEVA ZA OBJAVO POPRAVKA

Vsebina članka z naslovom "Han in Golob sta včeraj dopustovala ob preiskovalkah«, avtorjev P.J. in R.K., objavljenega dne 1. julija 2026 na spletni strani Siol.net (www.siol.net), ki ga izdaja TSMedia d.o.o., vsebuje neresnično in neutemeljeno navedbo, ki grobo posega v čast in dobro ime vlagatelja zahteve.

V skladu s 68., 69. in 70. členom Zakona o medijih (ZMed-1) zato uveljavljam pravico do popravka. Po ZMed-1 ima vsakdo pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes. Objava popravka se lahko vloži v 30 dneh od dneva, ko je zainteresirana oseba izvedela za objavo obvestila, vendar najpozneje v treh mesecih od objave obvestila. Glede na to, da je bilo besedilo objavljeno 1. julija 2026 ob 11:30 uri, je zahteva za objavo popravka pravočasna.

V skladu z ZMed-1 zahtevam, da na istem mestu in na enak način objavite spodnji popravek. V nasprotnem primeru bom proti vam vložila pravna sredstva za zaščito ugleda in dobrega imena.

Naslov popravka:

ZAHTEVA ZA POPRAVEK

Besedilo popravka:

»Ne drži trditev, da bi Robert Golob nakazoval denar podjetju Vesne Vuković. S to navedbo pri bralci želite z neresnicami ustvariti videz nezakonitih ravnanj, ki jih opisujete tudi v predmetnem članku. Predlagatelji zahteve za ustanovitev parlamentarne komisije, ki jo omenja članek, so se v njej sklicevali na predhodne neresnične navedbe Siola, Spletnega časopisa in drugih portalov iz obdobja od 2020 do 2023.

Ker je vaš medij že v preteklih letih večkrat kontinuirano objavljal oziroma ponavljal neutemeljene obtožbe ter navajal neresnične trditve, vas opozarjam, da bom v primeru kakršnih koli nadaljnjih posegov v moje pravice, čast, ugled ali dobro ime primorana uporabiti vsa razpoložljiva pravna sredstva za varstvo svojih osebnostnih pravic.«

Izvirno besedilo je takšno.