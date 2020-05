Vsaj nekaj spodbudnega: vreme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo povečini sončno. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, v vzhodni polovici Slovenije pa bodo posamezne kratkotrajne plohe, napovedujejo na Agenciji RS za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Tudi jutri bo sončno, predvsem popoldne pa občasno zmerno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 17 do 22 stopinj Celzija.

Kaj sledi? V torek bo na Primorskem delno jasno in povečini suho, drugje pa bo pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo.

Če ste vremensko občutljivi, vas bo razveselila novica, da bo danes in jutri vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.

V sredo bo pretežno jasno.

