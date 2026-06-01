Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se zavzema za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Napovedal je širitev avtocest in nočna gradbena dela. Na področju energetike bo prioriteta pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke, je izpostavil na zaslišanju pred pristojnim odborom DZ.

Vrtovec ministrstvo za infrastrukturo dobro pozna, saj ga je vodil že med letoma 2020 in 2022. "Poznam zaposlene, poznam izzive, poznam še nedokončane projekte, ki izhajajo še iz tega obdobja, poznam projekte, ki smo jih takrat zastavili, pa se danes še izvajajo," je poudaril na zaslišanju pred pristojnim odborom DZ za infrastrukturo.

Pod ministrstvo se vrača tudi področje energetike, zato bosta po njegovih besedah najprej potrebni reorganizacija in vzpostavitev delujočega sistema. Ob vrnitvi na ministrstvo bo, kot je napovedal, najprej pregledal finančno stanje, tudi na direkciji za infrastrukturo, pa seznam investicij in podpisanih pogodb.

Vrtovec: Investicije se morajo uresničevati učinkoviteje

Investicije v infrastrukturo se morajo po njegovi oceni uresničevati učinkoviteje. "Največja težava pri vodenju investicije ali začenjanju investicijskega toka posameznih projektov je, da želi vsak, ki ima v tej državi pet minut časa, določeno investicijo zaustaviti, bodisi je to neka civilna iniciativa, organizacija, skupnost bodisi celo nekateri državni organi, ki blokirajo druge državne organe. To je treba ustaviti," je bil jasen.

Želi si, da bosta s prihodnjo ministrico za okolje in prostor – kandidatka za ministrico je Polona Rigelj – tvorno sodelovala, da se bo za strateške energetske in infrastrukturne projekte pripravila posebna zakonodaja, na podlagi katere se bo določena stvar umestila v prostor.

Sprejemanje državnih prostorskih načrtov v državi in pridobivanje gradbenih dovoljenj po Vrtovčevih besedah namreč traja predolgo.

Gradbena dela tudi ponoči

Napovedal je tudi, da se bodo gradbeni posegi na prometnicah, ki ovirajo tekoč promet, izvajala tudi ponoči. "Danes imamo oz. ima Dars pogodbe z izvajalci, kjer je zapisano, da se ti projekti izvajajo celoten svetel del dneva. Če greste mimo Domžal ob 18. ali 19. uri, tam ne vidim nobenega," je podčrtal in se vprašal, ali Dars zaradi tega kogarkoli pokliče na zagovor.

Vrtovec ob tem pričakuje, da se bodo vsaj pri Postojni, kjer je največji prometni zamašek, že konec tedna dela začela izvajati ponoči. "Če je težava hrup, bomo te težave rešili, seveda v skladu z različnimi presojami, ampak če lahko v tujini izvajajo dela ponoči, jih bomo tudi v Sloveniji," je dejal.

Med infrastrukturnimi projekti je napovedal širitev avtocestnega omrežja, pospešitev gradnje tretje razvojne osi, nadaljnja vlaganja v železniško omrežje.

Pri zagotavljanju financ je omenil sodelovanje s tujimi skladi, bankami, investitorji. "Kajti brez dostopne infrastrukture ne more biti razvoja," je dejal.

"Moj pristop bo pametna, stvarna energetska politika"

Na področju energetike je po Vrtovčevih besedah cilj dolgoročna energetska samozadostnost in neodvisnost ter robustnost elektroenergetskega sistema, razvoj energetskega sistema na kombinaciji jedrske energije, hidroenergije, geotermalne energije ter drugih racionalnih obnovljivih virov, kamor ne šteje vetrna energija.

"Moj pristop bo pametna, stvarna energetska politika, in ne zelena aktivistična energetska politika. Ključen projekt mojega mandata ne bo torej iskanje odgovorov v kvazizelenem dogovoru, ampak bo ključen projekt pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem," je napovedal.

Izgradnja JEK 2 je po njegovi oceni konkurenčen, zanesljiv, predvidljiv vir energije.

Pri tem je izpostavil možnost sodelovanja slovenskega gospodarstva v vseh razvojnih stopnjah – od zasnove, gradnje opreme, zagonskega testiranja, sofinanciranja. "Tukaj so tudi drugi pozitivni učinki na gospodarski razvoj in življenjski standard ter visoko kvalificirana delovna mesta, ki jih v Sloveniji potrebujemo," je izpostavil.

Po njegovih besedah je morda potreben tudi dogovor s kakšno drugo državo. Ob tem je dejal, da je treba rešiti vprašanje morebitnega sodelovanja Hrvaške pri odlagališču radioaktivnih odpadkov Vrbina. "To bo treba nemudoma rešiti, tudi zaradi morebitnega sodelovanja v prihodnje," je dejal.

Slovenija po besedah bodočega ministra potrebuje tudi strategijo energetike do leta 2050, ki da bo osnova za spremembo obstoječe in pripravo nove zakonodaje s področja energetike, predvsem na področjih spodbujanja izgradnje razpršenih proizvodnih proizvodnih virov. Napovedal je tudi prenovo nacionalnega energetsko podnebnega načrta do leta 2040 s pogledom do leta 2050.

Med drugim se je dotaknil naložb z dvojno rabo. Meni, da je treba začeti aktivno povezovanje predvsem elektroenergetike in vojske, tudi na področju razvoja na primer vodikovih tehnologij, novih tehnologij, hranilnikov električne baterije, kibernetske varnosti in tako naprej.

Razmislek bo po njegovih besedah potreben tudi na področju upravljanja elektrodistribucijskih podjetij.

Bodoča vlada bo, kot je napovedal, preverila tudi rabo premoga. Na področju hidroenergetike pa je med ključnimi projekti izpostavil čim hitrejšo umestitev v prostor treh hidroelektrarn na srednji Savi in končno začetek gradnje hidroelektrarne Mokrice.