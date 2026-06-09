Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti.

Kot je v ponedeljkovi izjavi za medije po ogledu delovišča na avtocesti pri Postojni dejal Vrtovec, so v NSi v preteklosti kot opozicijska stranka opozarjali na sporno ravnanje v zvezi z Darsovo novo poslovno stavbo. "Da so vsi aneksi, ki so poslovno stavbo podražili na skoraj 30 milijonov evrov, neupravičeni – zlasti način, kako je do teh aneksov prišlo," je povedal.

Ribič se po njegovih besedah ni izločil iz odločanja v zadevah, ko je bil v posle vključen njegov brat. "Prišlo je ne samo po mojem mnenju, temveč, kot kaže, tudi po mnenju Državne revizijske komisije do nekaterih nepravilnosti. Na koncu ne gre le za davkoplačevalski denar, ampak tudi za denar vseh, ki se prevažamo po avtocesti in plačujemo vinjete ali cestnine. /.../ Tukaj morajo biti določene posledice, tako kazenske kot odškodninske," je dejal.

Domnevne nepravilnosti pri gradnji nove poslovne zgradbe na Griču

Član uprave Darsa David Skornšek je v ponedeljek za Televizijo Slovenija dejal, da je o prekrškovnem postopku obveščen prek medijev. Poudaril je, da je stavbo gradilo več uprav, obstoječa uprava pa je dela dokončala. Ob tem so po njegovih besedah opravili pravni in strokovni pregled, ki ni pokazal nepravilnosti. "Kar pa očita Državna revizijska komisija, bomo morali najprej prebrati, potem pa bomo komentirali," je dodal.

Državna revizijska komisija naj bi namreč danes po poročanju Pop TV vložila obdolžilni predlog na okrajno sodišče zoper Dars zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji nove poslovne zgradbe na Griču. Ugotovila naj bi hude kršitve zakona o javnih naročilih.

Posle, povezane s svetovanjem in inženirskimi storitvami, naj bi Dars za novo poslovno stavbo s podjetjema Axis in Proctor sklepal mimo razpisov in javnih naročil. Zoper Dars in odgovorne, med njimi naj bi bil tudi Ribič, naj bi tako revizijska komisija za to vložila obdolžilni predlog, so navedli. Darsu se očita, da je gradnjo stavbe preplačal za več kot 50 odstotkov, in sicer namesto 19 milijonov evrov skoraj 30 milijonov evrov. Ta postopek naj bi revizijska komisija zaključila konec julija oziroma v začetku avgusta.