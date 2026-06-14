Predsednik NSi Jernej Vrtovec je v nagovoru na dnevu NSi v Šentrupertu pred okoli dva tisoč zbranimi glede primera Knovs dejal, da ne gre za nobeno sprejemanje odgovornosti, saj da so štirje poslanci NSi opravljali to, kar je njihova zakonska dolžnost. Napovedal je zakonodajo, ki bo preganjala tudi tiste, ki "po nedolžnem preganjajo ljudi".

S tem se je Jernej Vrtovec med drugim odzval na dogajanje v zvezi s sumi zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Po poročanju POP TV naj bi bil namreč obtožni predlog zoper Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata zaradi omenjenih sumov pravnomočen, kar pa so v NSi na družbenem omrežju X zanikali. Navedli so, da je novo le dejstvo, da so poslanci NSi po dveh letih in pol končno izvedeli, česa so obtoženi.

Primer sicer vodijo zoper štiri člane NSi, poleg omenjenih še zoper nekdanjega predsednika stranke Mateja Tonina. Zanj tožilstvo zahteva odvzem imunitete evropskega poslanca.

Prvak NSi Vrtovec je v današnjem nagovoru na srečanju članov in simpatizerjev NSi v Šentrupertu dejal, da je glede Knovsa šlo "za umetno ustvarjeno afero, za konstrukt, da se onemogoči desno vlado, za konstrukt proti opoziciji, ki ima nalogo, da nadzira tudi obveščevalne službe, ki jih nastavi politična koalicija".

"In mi smo svojo nalogo opravljali. In zaradi tega, ker smo opravljali svojo nalogo, smo deležni diskreditacij, ovadb in postopkov. Bodo pa odgovornost sprejeli tisti - in to kmalu -, ki so ta konstrukt zrežirali in za to si bomo tudi prizadevali v okviru nove zakonodaje, ki bo sprejela, ki bo preganjala tudi tiste, ki po nedolžnem preganjajo ljudi v tej državi," je dejal predsednik NSi in minister za infrastrukturo v novi vladi Janeza Janše.

Ozrl se je na kampanjo pred minulimi parlamentarnimi volitvami. Kot je dejal, so skupaj s Fokusom Marka Lotriča in SLS predsednice Tine Bregant združili slovensko desnico zato, da imamo danes desnosredinsko vlado, NSi pa je pri tem po njegovih besedah odigrala ključno vlogo.

"Tekom volilne kampanje so imeli nasprotniki en pomemben cilj - kako uničiti Novo Slovenijo, da ne pride do desnosredinske vlade. Iz tedna v teden so ustvarjali umetne afere, kvazi afere, ki to niso. Tolkli so po nas, pod krinko svobode so nam naprtili policijo in vse, kar spada zraven, preiskovalno komisijo Tamare Vonta, in nas želeli obtožiti vsega, kar obstaja. Bilo je zelo težko," je dejal Vrtovec. Ob tem pa dodal, da imajo mirno in čisto vest.

Zbranim je v nagovoru obljubil, da bodo v prihodnje ubranili njihov način življenja in vrednote ter da imajo dovolj žalitev, etiketiranja, cenzuriranja mnenj in skrajno levih ukrepov. Dejal je še, da jih ni strah "levih aktivistov, kolesarjev, plačanih nevladnikov ali pa sindikatov, če želite, ki so prvi začeli protestirati proti novi vladi".