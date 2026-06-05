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Avtor:
R. K.

Petek,
5. 6. 2026,
17.31

Osveženo pred

59 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Jernej Vrtovec Izrael Minister za infrastrukturo in energetiko

Petek, 5. 6. 2026, 17.31

59 minut

Vrtovec uresničil napoved: izraelskemu prevozniku izdal dovoljenje za lete med Ljubljano in Tel Avivom

Avtor:
R. K.

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Ustanovna seja državnega zbora. Jernej Vrtovec, NSi | Izraelski letalski prevoznik Israir do danes ni imel dovoljenja za izvajanje letov med Slovenijo in Izraelom, zato je nekaj poletov izvedel hrvaški prevoznik Trade Air, ki sodeluje z Izraelom. | Foto Bojan Puhek

Izraelski letalski prevoznik Israir do danes ni imel dovoljenja za izvajanje letov med Slovenijo in Izraelom, zato je nekaj poletov izvedel hrvaški prevoznik Trade Air, ki sodeluje z Izraelom.

Foto: Bojan Puhek

"Kar sem napovedal, sem takoj po prevzemu poslov tudi storil. Prevoznik Israir ima ponovno dovoljenje za lete med Tel Avivom in Ljubljano," je na družbenem omrežju X sporočil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je izraelskemu letalskemu prevozniku Israir izdal dovoljenje za opravljanje letov med Ljubljano in Tel Avivom. Kot izhaja iz dokumenta, ki ga je danes objavil Vrtovec, bodo leti med destinacijama od prihodnjega tedna do 20. oktobra potekali dvakrat tedensko, ob torkih in sredah, z 20. junijem pa bodo dodali še en let, ki bo na voljo vsako soboto do 24. oktobra, ko se veljavnost dovoljenja izteče.

V torek je bilo letalo prevoznika Israir, ki bi moralo pristati na Brniku, preusmerjeno na letališče v Zagrebu, ker ni dobilo dovoljenja za pristanek. Že takrat je Vrtovec napovedal, da bo težavo odpravil že v petek dopoldne. 

Direktor družbe Israir Uri Sirkis je ob tem trdil, da so jim slovenske oblasti zavrnile dovoljenje za pristanek, in da je šlo za politično motivirano odločitev.

Ministrstvo za infrastrukturo od lani ni odločilo o izdaji dovoljenja

Za izdajo dovoljenj za lete v Slovenijo je pristojno ministrstvo za infrastrukturo, ki je o novem dovoljenju za Israir po izteku lanskoletnega še odločalo. Prejšnji teden so pojasnili, da morajo še preveriti, ali je morebitna izdaja dovoljenja skladna z vsemi veljavnimi predpisi in s sprejetimi sklepi vlade.

Ob tem so navedli vladni sklep iz julija lani o prepovedi izvoza in tranzita izraelskega orožja preko Slovenije ter sklep z začetka lanskega septembra, s katerim je vlada razveljavila sklep iz leta 2003, ki je izraelskim varnostnim častnikom dovoljeval nošenje orožja na Letališču Jožeta Pučnika.

Israir je sicer lani imel dovoljenje za izvajanje rednih letov med Tel Avivom in Ljubljano v obdobju od februarja do oktobra.

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