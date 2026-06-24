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Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
24. 6. 2026,
11.39

Osveženo pred

37 minut

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Jernej Vrtovec avtocesta avtocesta dela na cesti zastoj zastoj DARS

Sreda, 24. 6. 2026, 11.39

37 minut

Vrtovec kritičen do preveč odprtih delovišč na avtocestah

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Jernej Vrtovec | Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je zagotovil, da bo v prihodnje načrtovanje delovišč in razpisov drugačno. | Foto STA

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je zagotovil, da bo v prihodnje načrtovanje delovišč in razpisov drugačno.

Foto: STA

Na avtocestnem križu je po oceni ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca odprtih preveč delovišč hkrati. Kot je izpostavil, prihajamo v ključno turistično sezono, in če bo prometni kaos velikih dimenzij, bo moral nekdo prevzeti tudi kazensko in odškodninsko odgovornost. Ministrstvo je Dars ob začetku poletne sezone pozvalo k več ukrepom.

"Kar spremljamo ta trenutek na slovenskih avtocestah, je posledica neučinkovitega ravnanja uprave Darsa in tudi nekdanje vlade. Jaz sem minister dobrih 14 dni in v čim večji meri skušam odpraviti te posledice, da se bodo ljudje lažje gibali po Sloveniji," je ob robu torkove seje občinskega sveta občine Vipava dejal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.

Med drugim se je dotaknil napovedanega zaprtja hitre ceste čez Rebrnice, kjer je potrebna izgradnja protivetrne ograje. "To pričakuje gospodarstvo, to pričakujejo tudi ljudje. Pozivam zdajšnjo upravo Darsa, da ta dela prilagodi," je poudaril.

Dela pri odseku Postojna naj bi skrajšali za skoraj 30 dni 

Verjame, da bodo izvajalci učinkoviti in čim hitrejši, tudi pri odseku Postojna. "Danes sem z njimi govoril, dela bodo skoraj zagotovo skrajšali za 30 dni," je dejal po torkovi seji občinskega sveta.

"Imamo pa eno sistemsko težavo, in sicer da se je na celotnem avtocestnem križu odprlo preveč delovišč hkrati. Zdaj prihajamo v ključno turistično sezono. Če bo prometni kaos velikih dimenzij, bo pač moral nekdo prevzemati kazensko in odškodninsko odgovornost," je bil kritičen minister.

Vrtovec: V prihodnje bo načrtovanje delovišč drugačno 

V četrtek je v Sloveniji praznik, začenjajo se počitnice ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujini, zato bo gneča proti morju toliko večja. "Ne smemo kriviti ljudi, ampak tudi načrtovalce zapor, na primer ozkih prometnih pasov," je ponovil.

V prihodnje bo načrtovanje delovišč in razpisov drugačno, je zagotovil. Merilo za izbor izvajalcev ne bo več le cena, ampak tudi časovna dimenzija gradnje, načrtovana zapora, urejena pretočnost ter varnost.

"Družbo Dars smo pozvali, naj ob začetku šolskih počitnic, ko bo veliko število vozil šlo proti morju, sporoči policiji, da okrepi svojo prisotnost na primorskem kraku avtoceste, zlasti pri Postojni. Pozvali smo tudi, da ima pripravljena intervencijska vozila, avtovleke za primere okvare tovornih vozil, kajti to lahko blokira celotno avtocesto do Ljubljane, pa tudi druga intervencijska vozila. Prav tako smo pozvali, da oskrbuje ljudi s pitno vodo," je dejal.

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