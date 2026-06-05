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Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
5. 6. 2026,
10.56

Osveženo pred

8 minut

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primopredaja poslov vlada Jernej Vrtovec Bojan Kumer Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko

Petek, 5. 6. 2026, 10.56

8 minut

Vrtovec in Kumer ob primopredaji za čim manj energetskih kriz #video

Avtorji:
Sa. B., STA

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Nekdanji minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je predal posle nasledniku Jerneju Vrtovcu, ki odslej vodi združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Izpostavila sta dobro sodelovanje in se zavzela za čim manj energetskih kriz v prihodnje. Vrtovec si želi mirno štiriletno obdobje, a izzivov, kot je dodal, ne bo manjkalo.

Nekdanji minister Kumer je ocenil, da del resorja predaja v dobre roke. Po njegovih besedah sta bila z Vrtovcem že v stikih, pomoč pa mu je ponudil tudi za naprej, če jo bo potreboval. Med največjimi dosežki svojega ministrovanja je Kumer izpostavil reševanje energetske krize, ob čemer je dejal, da so tudi tuje države in mediji priznali, da jo je Slovenija dobro prešla. Izpostavil je tudi tvorno sodelovanje koalicije in opozicije, na kar je ponosen.

Vrtovcu je čestital za izvolitev ter mu z ekipo, ki je po Kumrovih besedah strokovna, zaželel srečo.

Slovenski elektroenergetski sistem še vedno dovolj robusten

"V bistvu si želim mirno štiriletno obdobje, ki pa bo kljub temu polno izzivov, zlasti na področju energetike," je dejal Vrtovec. | Foto: STA "V bistvu si želim mirno štiriletno obdobje, ki pa bo kljub temu polno izzivov, zlasti na področju energetike," je dejal Vrtovec. Foto: STA Novi minister za infrastrukturo in energetiko je spomnil, da je funkcijo že opravljal med letoma 2020 in 2022, zato ministrstvo dobro pozna. Skupaj s Kumrom sta se zavzela za čim manj energetskih kriz v prihodnje. "V bistvu si želim mirno štiriletno obdobje, ki pa bo kljub temu polno izzivov, zlasti na področju energetike," je dejal. Kot je še ocenil novi minister, je slovenski elektroenergetski sistem še vedno dovolj robusten, da je odporen na tovrstne krize, "imamo dobra elektroenergetska podjetja, ki so odporna". "To odpornost in robustnost pa moramo krepiti tudi naprej," je dejal.

Kumru se je zahvalil za opravljeno delo in trud, katerega "sadove bomo želi tudi v prihodnje". Vse tisto, kar je bilo dobro zastavljeno, bo Vrtovčeva ekipa nadaljevala. "Prihajam z ekipo, ki bo dala močen poudarek drugemu bloku jedrske energije in novim tehnologijam, ne samo novim tehnologijam na področju jedrske tehnologije, ampak tudi glede umetne inteligence, moči pasovnih proizvodenj, malih modularnih reaktorjev in tako naprej," je napovedal.

Vrtovčev državni sekretar bo Tomaž Žagar iz podjetja Gen energija, ki je po ministrovih besedah strokovnjak na področju jedrske tehnologije. "Tudi to je tista simbolika ključnega pomena, kam bo šla moja smer vodenja ministrstva za infrastrukturo in energetiko," je dejal.

Nočna dela na avtocesti že v noči iz ponedeljka na torek

Na kratko se je dotaknil tudi področja infrastrukture, na katerem je med drugim napovedal uvedbo nočnih del na avtocesti. Dejal je, da bodo ta pri Postojni stekla že v noči iz ponedeljka na torek. Kot je pojasnil, je o tem sam govoril z izvajalci in DRI. "Pričakujem, da se začne z nočnimi deli v nadaljevanju tudi pri Domžalah," je dodal.

Po Vrtovčevih besedah je treba pospešiti obnovo avtocestnega križa. "V koalicijski pogodbi je jasno zapisano, da ne le cena, ampak bo merilo za izbor izvajalca tudi čas izvedbe, na razpisih pa bomo dodali tudi nočno delo. Čas je denar in danes vsi sprašujete, če ni nočno delo 50 odstotkov držaje ... ampak dajte preračunati, koliko pa stane, da človek, ki pride iz Maribora v Ljubljano na delovno mesto in se vozi tri ure, dela tukaj osem ur in potem razmišlja, da se bo še tri ure vozil domov. Koliko to stane, da imamo že obremenjenega delavca, ki pride na delovno mesto v Ljubljano, ali pa koliko stane, da stoji logistika, denimo zaradi prometne nesreče," je dejal.

Nekdanji minister Kumer je ocenil, da del resorja predaja v dobre roke. | Foto: STA Nekdanji minister Kumer je ocenil, da del resorja predaja v dobre roke. Foto: STA

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