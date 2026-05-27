Vročina in visoke temperature, ki so v Sloveniji zadnjih nekaj dni stalnica, ne otežujejo življenja na prostem le ljudem, ampak tudi divjim živalim. Te se znajdejo in prijetno osvežitev poiščejo v zavetju gozda, kjer jih je spet v objektiv ujela stacionarna kamera.

Zavod Kočevsko je na svojih profilih spet objavil prisrčen posnetek dogajanja v gozdu na območju Kočevskega gozda. Stacionarna kamera je v zadnjih dneh na več različnih lokacijah ujela divje živali, ki si od visokih temperatur pregreta telesa hladijo z namakanjem v večji gozdni luži oziroma drugih vodnih izvirih.

Kot so zapisali v zavodu Kočevsko, je vročinski val k vodi privabil tudi gozdne prebivalce. V posnetku iz kočevskih gozdov, ki so ga delili, lahko opazimo volkove, medvedko z mladiči in jelenjad, ki so si v senci ob gozdni luži poiskali osvežitev, vodo in trenutek miru.

V zavodu so dodali, da imajo vodne površine v gozdu pomembno vlogo pri preživetju divjih živali, še posebej v vročih poletnih dneh.