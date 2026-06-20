Vročinski val se bo lahko zavlekel v julij: zjutraj 20, čez dan 35 stopinj Celzija

Smo na vrhuncu prvega vročinskega vala. V prihodnjih dneh se bo toplotna obremenitev stopnjevala, saj se nad našimi kraji zadržuje zelo topel zrak. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Pričakujemo najvišjo dnevno temperaturo od 30 do 34 stopinj Celzija, od nedelje na Primorskem nad 35 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh se bo tudi najnižja jutranja temperatura dvignila do okoli 20 stopinj Celzija. Precej verjetno je, da se bo vročinski val marsikje nadaljeval do konca junija ali celo v začetek julija, saj na obzorju ni nobene izrazitejše vremenske motnje, ki bi prinesla dež in ohladitev ozračja. Verjetnost vročinskih neviht se nekoliko poveča jutri v severni polovici Sloveniji in v nedeljo po večjem delu države. Z nadaljevanjem vročine se bo postopno zaostrila suša, s tem pa tudi požarna ogroženost naravnega okolja, pravijo meteorologi agencije za okolje.

Zaradi visokih temperatur je agencija za okolje izdala opozorilo. Toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih.

Danes bo sončno in vroče, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte, ki lahko lokalno prerastejo v neurja z močnejšimi nalivi, sunki vetra in točo. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo povečini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta.