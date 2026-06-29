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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
7.26

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vreme vremenska napoved vročina vročinski val nevihta

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 7.26

12 minut

Vremenska napoved

Vročina ne bo popuščala, možne tudi nevihte

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nevihta, vreme, vročinska nevihta | Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Lokalno so tako možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, hitro pa lahko narastejo hudourniški vodotoki. | Foto Shutterstock

Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Lokalno so tako možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, hitro pa lahko narastejo hudourniški vodotoki.

Foto: Shutterstock

Po več dneh izrazite vročine ta tudi v prihodnjih dneh ne bo popuščala. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, še vedno pa velja rdeče vremensko opozorilo. Nastajati bodo začele vročinske nevihte.

Agencija za okolje (Arso) napoveduje, da bo današnji dan večinoma jasen, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Lokalno so tako možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, hitro pa lahko narastejo hudourniški vodotoki. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija.

Vročina bo popustila v četrtek

Tudi jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa lahko znova nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija.

Zelo vroče in sprva sončno bo tudi v sredo, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila.

Do vključno srede za osrednji, jugozahodni in jugovzhodni del države zaradi vročine velja rdeče vremensko opozorilo. Preostali del države je danes in jutri obarvan oranžno, medtem ko se bo v sredo opozorilo za severovzhodni del znižalo.
Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. | Foto: Arso Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Foto: Arso
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