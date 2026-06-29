Po več dneh izrazite vročine ta tudi v prihodnjih dneh ne bo popuščala. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, še vedno pa velja rdeče vremensko opozorilo. Nastajati bodo začele vročinske nevihte.

Agencija za okolje (Arso) napoveduje, da bo današnji dan večinoma jasen, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Lokalno so tako možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, hitro pa lahko narastejo hudourniški vodotoki. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija.

Vročina bo popustila v četrtek

Tudi jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa lahko znova nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija.

Zelo vroče in sprva sončno bo tudi v sredo, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila.