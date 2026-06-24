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Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
24. 6. 2026,
7.28

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dan državnosti Nataša Pirc Musar Janez Janša Janez Janša

Sreda, 24. 6. 2026, 7.28

34 minut

Vrhunec slovesnosti v čast 35-letnici samostojnosti danes zvečer proslava z nagovorom Pirc Musar in Janše

Avtorji:
R. K., STA

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Janez Janša in Nataša Pirc Musar | Zbrane na Trgu republike v Ljubljani bosta danes nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša. | Foto STA

Zbrane na Trgu republike v Ljubljani bosta danes nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša.

Foto: STA

V čast dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika nocojšnja državna proslava na Trgu republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša.

Državna proslava se bo na trgu pred parlamentarnim poslopjem začela ob 21.15, prireditveni prostor bo zasnovan kot sodoben večambientalni oder, ki bo gledalcem omogočil celovito doživetje zgodbe o nastajanju slovenske države, napovedujejo organizatorji.

Slavnostnima nagovoroma predsednice republike Nataše Pirc Musar in predsednika vlade Janeza Janše bo sledil kulturno-umetniško program, ki bo "skozi glasbo, poezijo, ples in pripoved slavil domovino ter njene ljudi". Na proslavi bodo nastopili slovenski umetniki različnih generacij, pod scenarij se podpisuje Igor Pirkovič, pod režijo pa Roman Končar.

Zaplet pri vabljenju veteranskih organizacij

Na proslavi bodo sodelovali tudi praporščaki in nosilci bojnih zastav Slovenske vojske, policije ter veteranskih in domoljubnih društev, Policijski orkester in Garda Slovenske vojske. Pri tem se je tokrat znova zapletlo pri vabljenju veteranskih organizacij, po polemičnih odzivih pa je protokol RS navodila o praporih umaknil, tako je pričakovati udeležbo večine praporščakov.

Še pred osrednjo državno proslavo se bo danes zvrstilo več slovesnosti v spomin na 35 let osamosvojitve. Na slavnostnih sejah se bosta sestala tako DZ kot DS, predsednica republike pa bo v predsedniški palači gostila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991.

Tudi sicer po vsej državi v teh dneh potekajo številne slovesnosti v počastitev dneva državnosti, v torek je v ljubljanski stolnici med drugim potekala maša za domovino, ki so jo darovali slovenski škofje.

Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, zaznamujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Slovenija pa je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan zatem na Trgu republike v Ljubljani, kjer je tedaj zaplapolala tudi slovenska zastava.

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