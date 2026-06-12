Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Petek,
12. 6. 2026,
13.02

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Šutarjev zakon vrhovno sodišče Robert Golob Robert Golob

Petek, 12. 6. 2026, 13.02

2 minuti

Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela Šutarjevega zakona

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Golob Šutarjev zakon | Foto Vlada Republike Slovenije

Foto: Vlada Republike Slovenije

Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, t. i. Šutarjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo.

Po mnenju vrhovnega sodišča namreč v zvezi s tatvino ni podana jasna ločnica med kaznivim dejanjem in prekrškom, s čimer se ustvarja nevzdržen oziroma absurden položaj, v katerem je za težje dejanje (opredeljeno kot prekršek) predpisana globa, za blažje (opredeljeno kot kaznivo dejanje) pa je mogoče izreči celo zaporno kazen.

Kot je v zahtevi za oceno ustavnosti med drugim pojasnilo vrhovno sodišče, gre v tem primeru za položaj, ko je znotraj istega pravnega reda tatvina enkrat opredeljena kot kaznivo dejanje (204. člen kazenskega zakonika), drugič kot prekršek (12. člen Šutarjevega zakona), kar pomeni, da med kaznivim dejanjem in prekrškom ni podane jasne ločnice.

Medsebojna neločljivost dveh različnih kaznivih ravnanj neustavna?

"Nastalega položaja tako ni mogoče odpraviti z uporabo ustavnoskladne razlage oziroma drugih uveljavljenih razlagalnih metod, z uporabo katerih bi bilo mogoče ugotoviti, kdaj storilec v konkretnem primeru izpolni zakonske znake kaznivega dejanja tatvine, kdaj pa zakonske znake prekrška tatvine," so zapisali na vrhovnem sodišču. Tak položaj po njihovem mnenju ustvarja neustavno medsebojno neločljivost dveh sicer različnih kaznivih ravnanj, odločitev, ali gre v nekem primeru za prekršek ali za kaznivo dejanje, pa je prepuščena organom pregona.

Branko Lobnikar
Novice Od uveljavitve Šutarjevega zakona manj kaznivih dejanj

Poleg tega določba 12. člena Šutarjevega zakona ob sočasni veljavnosti določb 204. člena kazenskega zakonika ruši notranjo statiko pravnega reda, ko temeljno obliko kaznivega ravnanja tako imenovane majhne tatvine opredeljuje kot prekršek, za katerega predpisuje zgolj globo, privilegirano oziroma milejšo obliko kaznivega ravnanja tako imenovane male tatvine pa ohranja nedotaknjeno kot kaznivo dejanje, za katero je mogoče izreči celo zaporno kazen, so zapisali na vrhovnem sodišču.

Kot so pojasnili, je zadeva sicer povezana z obsodbo storilke, ki je bila na prvostopenjskem sodišču spoznana za krivo kaznivega dejanja tatvine in obsojena na kazen treh mesecev zapora. Sodbo je kasneje potrdilo tudi sodišče druge stopnje, nato pa je obsojenkina zagovornica na vrhovno sodišče vložila zahtevo za varstvo zakonitosti.

Samire Šiljić
Novice Sodišče odločilo: napadalcu na Aleša Šutarja šest let in devet mesecev zaporne kazni

"Ker nastalega položaja ni mogoče razrešiti z ustavnoskladno razlago določbe 12. člena, je vrhovno sodišče v tej zadevi prekinilo postopek odločanja o zahtevi za varstvo zakonitosti in vložilo zahtevo za oceno ustavnosti navedene določbe na ustavno sodišče," so pojasnili. Ustavnemu sodišču predlagajo, naj ugotovi neskladnost omenjene določbe z ustavo.

policija, slovenska policija
Novice Policija kot varnostno tvegano območje razglasila tudi Dobruško vas v občini Škocjan
Šutarjev zakon vrhovno sodišče Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.