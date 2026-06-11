Vrhovno sodišče potrdilo zakonitost razrešitve Pogačnika

Vrhovno sodišče je zavrnilo tožbo Marjana Pogačnika zoper odločbo Sodnega sveta, s katero ga je Sodni svet razrešil s funkcije predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani. Presodilo je, da je odločba Sodnega sveta pravilna in zakonita, so danes sporočili z vrhovnega sodišča.

V sporočilu so povzeli oceno Sodnega sveta, da je načelo zakonitega sodnika za neodvisnost in nepristranskost sodišč tako temeljnega pomena, da njegovih kršitev, ki sodijo med najtežje, sploh če se ponavljajo v različnih oblikah in na različnih pravnih področjih, ni mogoče dopuščati, in sicer ne glede na razloge za te kršitve. Ker je bilo v treh zadevah ugotovljeno, da je zaradi tožnikove razlage določb o dodeljevanju zadev prišlo do kršitve načela zakonitega sodnika, ki predstavlja eno od ustavnih jamstev poštenega sodnega postopka in ključen element zaupanja javnosti v sodstvo, je Sodni svet odločil, da je tožnik izgubil zaupanje v primernost za vodenje sodišča.

Vsebina sodbe še ni dostopna javnosti

Po presoji vrhovnega sodišča ima Sodni svet v postopku razrešitve predsednika sodišča zaradi posebnega ustavnopravnega položaja pri razlagi nedoločenih pravnih pojmov široko polje lastne presoje. Zato je sodna presoja pravilnosti in zakonitosti odločitve zadržana in v tem pogledu podobna sodni kontroli nad uporabo prostega preudarka. Sodna presoja je omejena na presojo vprašanja, ali Sodni svet meril za konkretiziranje nedoločenega pravnega pojma ni uporabil v očitnem nasprotju z vrednostnimi opredelitvami zakona. Sodišče v okviru sodne kontrole prostega preudarka Sodnega sveta ne sme nadomestiti z lastnim, saj bi šlo v tem primeru za kršitev načela delitve oblasti, so navedli na vrhovnem sodišču.

Vrhovno sodišče je odločilo, da v okoliščinah konkretnega primera presoja Sodnega sveta, da tožnik ne uživa več zaupanja za nadaljnje vodenje sodišča, torej ni očitno napačna, nelogična ali nerazumna. Polje lastne presoje Sodnega sveta je bilo pri oceni pomena in teže kršitev uporabljeno v okviru pooblastila in za namen, za katerega je bilo Sodnemu svetu podeljeno.

Vsebina sodbe za zdaj še ni dostopna javnosti, ker za to niso izpolnjeni pogoji, so pojasnili.

Glavna obravnava tožbe v upravnem sporu, s katero je Pogačnik izpodbijal odločitev Sodnega sveta glede lanske razrešitve z mesta predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani, se je na vrhovnem sodišču končala 29. maja. Senat vrhovnih sodnikov, ki bo odločal o zakonitosti odločbe Sodnega sveta o razrešitvi, je nato sodbo izdal pisno.

Sodni svet Pogačnika razrešil zaradi več kršitev pravice v zvezi z dodeljevanjem zadev

Pogačnik je nedavno sicer spremenil tožbo v upravnem sporu zoper Sodni svet. Medtem ko je prvotno predlagal odpravo odločbe Sodnega sveta o razrešitvi in začasno zadržanje imenovanja nove predsednice ljubljanskega okrožnega sodišča, je po novem predlagal sprejem ugotovitvene odločbe, da je bil sklep Sodnega sveta o razrešitvi nezakonit.

Sodni svet je Pogačnika razrešil v začetku novembra lani zaradi več kršitev pravice v zvezi z dodeljevanjem zadev. Po mnenju Sodnega sveta Pogačnik predpisov o dodeljevanju zadev ni kršil zgolj v posameznih primerih, temveč je bilo kršenje sistematično. Glavni očitek Sodnega sveta se nanaša na sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki Pogačnika bremeni, da je v odmevnem primeru odvzema treh otrok materi kršil pravila glede dodeljevanja zadeve sodnikom.