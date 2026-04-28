Sprememba vremena: dež in občutna ohladitev, ponekod možna tudi slana

Danes bo zmerno do pretežno oblačno z dnevnimi temperaturami od 18 do 22 stopinj Celzija, popoldne in proti večeru pa se bodo od severozahoda začele pojavljati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Jutri bo prevladovalo oblačno vreme z občasnim dežjem. Občutno se bo ohladilo, jutra bodo sveža, ponekod pa bo možna tudi slana, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Po več dneh sončnega in toplega vremena so se danes Slovenijo prekrili oblaki. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Popoldne in proti večeru se bodo od severozahoda začele pojavljati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta.

Dobro jutro, danes bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bodo možne plohe. Jutri bo oblačno z občasnim rahlim dežjem in burjo na Primorskem. pic.twitter.com/aHDmWgyzCK — ARSO vreme (@meteoSI) April 28, 2026

V sredo bo prevladovalo oblačno vreme z občasnim dežjem. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo v noči na četrtek nekoliko okrepila. Občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od osem do 11, na Primorskem okoli 13, najvišje dnevne od 11 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

V noči na četrtek se bo začelo jasniti, v četrtek in petek bo večinoma jasno vreme. Kot napovedujejo na Arsu, bodo jutra sveža, ponekod pa bo možna tudi slana.