Vreme

Sa. B.

Četrtek,
7. 5. 2026,
9.25

ARSO radarska slika ARSO vremenska napoved vreme

Četrtek, 7. 5. 2026, 9.25

Vremenska napoved: največ padavin danes na jugovzhodu

deževno vreme | Za razliko od včeraj bo glavnina padavin danes padla na jugovzhodu, kjer se padavine pojavljajo že od jutra. | Foto St. M.

Za razliko od včeraj bo glavnina padavin danes padla na jugovzhodu, kjer se padavine pojavljajo že od jutra.

Po izjemno sušnem obdobju so se številni prebivalci razveselili težko pričakovanih padavin. V zadnjih 24 urah je glavnina padla v zahodni polovici države, še največ na severozahodu, danes pa se bodo dežja razveselili na jugovzhodu, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso). Zaradi možnosti krajevnih neviht na severozahodu, jugozahodu in jugovzhodu danes velja rumeno vremensko opozorilo.

V zahodni polovici Slovenije je po navedbah Arsa v zadnjem dnevu padlo med 15 in 40 milimetrov padavin, na severozahodu tudi več. Večji del vzhodne Slovenije medtem ni prejel niti kaplje dežja, saj se je ob jugozahodnem vetru zračna masa proti vzhodu sušila.

Glavnina padavin danes na jugovzhodu

Ker nad nami še vztraja nestabilna zračna masa, se bodo tudi danes pojavljale krajevne plohe. Za razliko od včeraj bo glavnina padavin danes padla na jugovzhodu, kjer se padavine pojavljajo že od jutra. Kakšna kaplja dežja bo mogoča tudi na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, napovedujejo meteorologi.

Zaradi možnosti krajevnih neviht na severozahodu, jugozahodu in jugovzhodu danes velja rumeno vremensko opozorilo. Foto: Arso/meteo.si

Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj mogoča megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo mogoča kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija.

Nekoliko lepše vreme je pričakovati v soboto, ko bo sončno in toplo, le popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo znova povečala koprenasta oblačnost, še piše na spletni strani Arsa.

