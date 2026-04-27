Po podaljšanjem prazničnem vikendu, ki je postregel s soncem in poletnimi temperaturami, sledi poslabšanje vreme. Danes zvečer in ponoči se bo začelo oblačiti, v torek pa se bodo oblakom pridružile še padavine. Podobno vreme z občasnimi plohami in nevihtami se bo nadaljevalo tudi v sredo, ko se bo občutno shladilo, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, dopoldne se bo jasnilo. Čez dan bo sončno z dnevnimi temperaturami od 20 do 25 stopinj Celzija. Burja bo dopoldne ponehala in popoldne bo na Primorskem zapihal veter zahodnih smeri, medtem ko bo v notranjosti Slovenije prevladoval jugovzhodnik.

Dobro jutro, danes bo sončno z nekaj vzhodnega vetra. Ponoči se bo od severozahoda pooblačilo. Jutri čez dan bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. pic.twitter.com/mt4WF29nVc — ARSO vreme (@meteoSI) April 27, 2026

Zvečer in ponoči se bo od severa začelo oblačiti, tako da bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija. Oblaki bodo vztrajali čez dan, popoldne in proti večeru se bodo od severozahoda začele pojavljati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija.

Oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami bo vztrajalo tudi v sredo. Kot napovedujejo meteorologi, bo občutno hladneje.

Izboljšanje vremena v drugi polovici tedna

V noči na četrtek se bo začelo jasniti, burja se bo še nekoliko okrepila. V četrtek bo nato pretežno jasno s svežim jutrom.