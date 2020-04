Vreme: živo srebro se bo približalo 20 stopinjam Celzija #animacija

Zapihal bo vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija, so na svojih spletnih straneh sporočili iz Agencije RS za okolje.

Temperature po Evropi:

V nedeljo bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem od 5 do 10, najvišje dnevne od 14 do 18, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo jasno. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana.