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Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
5. 7. 2026,
8.15

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vreme nevihta vročina poletje

Nedelja, 5. 7. 2026, 8.15

31 minut

Vreme se spreminja: popoldne možne nevihte, ponoči na Primorskem tudi sunki vetra

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nevihta, vreme, vročinska nevihta | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Po sončnem začetku dneva se bo vreme danes začelo spreminjati. Kot napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso), se bo od severa postopno povečala oblačnost, popoldne in zvečer pa bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne tudi nevihte s sunki vetra.

Danes bo najprej še precej sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo nastajale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod bo prehodno zapihal tudi veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija.

V noči na ponedeljek bo vremensko dogajanje nekoliko izrazitejše predvsem na Primorskem, kjer so možne krajevne nevihte s sunki vetra.

Kako bo v začetku tedna?

Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek. Dan bo delno jasen s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa bodo znova nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 17 stopinj Celzija, ob morju okoli 19 stopinj, najvišje dnevne pa od 24 do 28 stopinj, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo danes od severa postopno več oblačnosti. Predvsem v Alpah bodo nastajale posamezne plohe in nevihte, medtem ko bo ob severnem Jadranu več sončnega vremena. Tam lahko zvečer in v noči na ponedeljek prav tako nastane kakšna nevihta.

Po napovedi Arsa bo v torek večinoma sončno, popoldne pa bo še možna kakšna krajevna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno, temperature pa se bodo znova nekoliko povzpele, zato bo spet nekoliko bolj vroče.

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