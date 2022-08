Vreme: korak pred novih vročinskim valom

Danes bodo sprva še plohe in nevihte, čez dan se bo jasnilo. Jutri bo sončno in vroče, temperature se bodo povzepele do 34 stopinj Celzija.

Danes bo sprva pretežno oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, čez dan se bo delno razjasnilo, poroča agencija za okolje. Arso. Popoldne bo tu in tam še možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in ob morju do 33 stopinj Celzija.

Jutri bo sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.

Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod.

Obeti

V četrtek in petek bo sončno in še nekoliko bolj vroče.

Vremenska slika

Prek območja Alp in severnega Jadrana se pomika višinska dolina. S severnim vetrom k nam prehodno doteka bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Ob severnem Jadranu bo zjutraj še kakšna nevihta, nato se bo tam zjasnilo. Pihala bo šibka burja. Drugod bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.

Jutri bo povsod sončno.