Avtorji:
D.K., STA

mediji nizke plače prekarni delavci plače kapital neodvisno novinarstvo neodvisnost svoboda medijev svoboda novinarji Asta Vrečko

Vrečko v poslanici opozorila na razkrajanje novinarskega poklica

Asta Vrečko_zakon o medijih | "Prekarno delo, nizke plače in nenehna eksistencialna negotovost novinarjev niso le ekonomska težava, temveč najbolj učinkovito orodje za vsiljevanje samocenzure," opozarja ministrica Asta Vrečko. | Foto Bor Slana/STA

"Prekarno delo, nizke plače in nenehna eksistencialna negotovost novinarjev niso le ekonomska težava, temveč najbolj učinkovito orodje za vsiljevanje samocenzure," opozarja ministrica Asta Vrečko.

Foto: Bor Slana/STA

Ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo namesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev in da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti.

Ministrica Asta Vrečko je v poslanici zapisala, da je bil dan svobodnega tiska na začetku 90. let prejšnjega stoletja razglašen kot napoved osvoboditve četrte veje oblasti izpod pritiskov politike in avtokratskih odločevalcev. "Danes se novinarstvo ne sooča le z vnovičnim razmahom avtokratskih režimov, ampak tudi z morda še hujšo grožnjo digitalnega fevdalizma, ki novinarsko delo prepoznava le kot še en podatkovni tok in varuhe demokracije spreminja v informacijsko potrošniško blago," je navedla.

"Lastniki digitalnih platform tržijo našo pozornost najboljšemu ponudniku, ustvarjalci vsebin pa jim služijo kot poceni delovna sila, vpeta v algoritemsko tovarno. Namesto osvobajanja smo priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev, namesto stremenju k informirani javnosti pa medijska in podatkovna podjetja danes zagovarjajo predvsem interesne skupine lastnikov ter prek njih vršijo pritisk na odločevalce in javnost," je opozorila.

Tiho, a agresivno kapitalsko prevzemanje medijev

Po njenih navedbah se dogaja tiho, a agresivno kapitalsko prevzemanje medijev. Za nove lastnike medij, kot je navedla, ni podjetje za informiranje javnosti, temveč zgolj orodje za zaščito lastnih kapitalskih naložb in pranje političnega vpliva, posledica tega pa je razkrajanje novinarskega poklica. "Prekarno delo, nizke plače in nenehna eksistencialna negotovost novinarjev niso le ekonomska težava, temveč najbolj učinkovito orodje za vsiljevanje samocenzure," je opozorila. Novinar, ki se bori za golo preživetje, po njenem prepričanju težko nadzira centre moči.

"Država zato ne sme več biti le pasiven opazovalec tega tržnega opustošenja. Profesionalnega novinarstva ne smemo več obravnavati zgolj kot storitve na prostem trgu, temveč kot kritično demokratično infrastrukturo, ki jo je treba sistemsko zaščititi in podpreti," je pozvala.

Svoboda medijev in neodvisno novinarstvo kot temelji demokratične družbe

Spomnila je, da na začetku mandata na ministrstvu za kulturo medijem niso "napovedali vojne kot smo večkrat videli v preteklosti", ampak so s prenovo medijske zakonodaje "uvedli sodobne finančne pomoči medijem, s katerimi podpiramo človeško, etično novinarstvo: sofinanciramo nove zaposlitve, pomagamo tisku in krepimo naročniški model, ki medijem daje največ avtonomije - neodvisno od diktata klikov". Prav tako so uvedli nekatere varovalke proti nepreglednim medijskim monopolom, od obveznega razkrivanja dejanskega lastništva do presoje učinkov medijske koncentracije na pluralnost in uredniško neodvisnost, je navedla.

"Vsem novinarkam in novinarjem, urednikom in urednicam, ki v tem neizprosnem in pogosto sovražnem okolju ohranjate hrbtenico poklica - iskrena hvala in globok poklon ob vašem dnevu. Svoboda medijev, neodvisno novinarstvo in pravica do obveščenosti so temelji demokratične družbe. In zato ne smemo dopustiti, da se ti temelji zamajajo," je poudarila Vrečko.

