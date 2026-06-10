Voznika LPP, ki je povozil mladoletno peško, so kazensko ovadili

Policija je končala preiskavo nesreče s smrtnim izidom, v kateri je avtobus LPP na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice povozil mlajšo peško.

Kot poroča Dnevnik, so policisti potrdili, da so vložili kazensko ovadbo zoper voznika LPP, kar pomeni, da so ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik avtobusa.

"V okviru varstva osebnih podatkov lahko zgolj potrdimo, da smo v tem tednu na pristojno okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo zaradi sumov kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti," so na Policijski upravi Ljubljana potrdili za Dnevnik.

Za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom je sicer zagrožena kazen do osem let zapora in prepoved vožnje motornih vozil.

Voznik ni bil pod vplivom alkohola

Nesreča se je zgodila 15. maja okoli 14. ure na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice v Ljubljani. Ko je mladoletna peška prečkala vozišče na prehodu za pešce, je vanjo trčil 48-letni voznik avtobusa. Peška je v nesreči utrpela tako hude poškodbe, da je na kraju dogodka umrla.

Preizkus alkoholiziranosti pri vozniku avtobusa je pokazal rezultat 0,00 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.