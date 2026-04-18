Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sobota,
18. 4. 2026,
16.43

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

pomoč voznik policija dekle potniki avtobus

Voznik avtobusa ni hotel ustaviti: "Ustavil bom le, če me ustavi policija"

nadzor, avtobusi | Voznik se ni oziral na prošnjo deklet in peljal svojo pot. | Foto Ministrstvo za infrastrukturo

Celjske policiste je v petek za pomoč prosila občanka, ker sta njena hči in njena prijateljica na mariborskem območju sedli na napačen avtobus in se odpeljali v smeri proti Ljubljani. "Ustavil bom le v primeru, če me ustavi policija," se je odzval voznik avtobusa, ko sta ga prosili, če lahko izstopita prej.

Ko sta dekleti voznika prosili, če bi lahko ustavil vsaj na Tepanju, da se ne bi peljali do Ljubljane, tega ni želel storiti, ampak je dejal, da bo ustavil le v primeru, če ga ustavi policija, so danes sporočili iz Policijske uprave Celje.

Na celjskem območju so ga nato res ustavili in dekleti sta lahko zapustili avtobus. Počakali sta, da ju je prišel iskat oče ene od deklet.

"Redkokdaj se zgodi, da vozniki sami prosijo, da jih ustavimo," so ob tem še dogodek komentirali celjski policisti. 

