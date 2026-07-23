Voznica osebnega vozila trčila v dve osebi na terasi

Na območju Cerknice se je v sredo okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje, druga pa lažje poškodovana. Po dozdajšnjih podatkih policije je voznica osebnega vozila zaradi nepravilnega premika s parkirišča zapeljala s ceste na teraso ob vozišču in trčila v dve osebi, ki sta bili na terasi.