Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
23. 7. 2026,
7.40

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,49

Natisni članek

Natisni članek
policija prometna nesreča trčenje

Četrtek, 23. 7. 2026, 7.40

30 minut

Voznica osebnega vozila trčila v dve osebi na terasi

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,49
Nesreča Cerknica | Življenje osebe, ki je bila huje poškodovana, ni ogroženo. | Foto Facebook/PGD Cerknica

Življenje osebe, ki je bila huje poškodovana, ni ogroženo.

Foto: Facebook/PGD Cerknica

Na območju Cerknice se je v sredo okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje, druga pa lažje poškodovana. Po dozdajšnjih podatkih policije je voznica osebnega vozila zaradi nepravilnega premika s parkirišča zapeljala s ceste na teraso ob vozišču in trčila v dve osebi, ki sta bili na terasi.

Kot so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana, življenje osebe, ki je bila huje poškodovana, ni ogroženo.

Konoplja
Novice Šestdesetletniku zasegli večjo količino prepovedane droge in mu odvzeli prostost
policija, policist motorist
Novice Pogrešanega moškega našli mrtvega
Morilec
Novice Nove podrobnosti glede osumljenca umora v Vuhredu
policija prometna nesreča trčenje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.