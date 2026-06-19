Voznica motoristu izsilila prednost: hude poškodbe sopotnice, drseč motor zadel še pešca

V Dravogradu se je v četrtek okoli 7. ure zgodila hujša prometna nesreča, ki jo je povzročila voznica osebnega avtomobila.

Voznica je v križišču na Trgu 4. julija v Dravogradu ob 6.52 izsilila prednost vozniku motornega kolesa, zaradi česar sta trčila.

Pri trčenju se je sopotnica na motornem kolesu huje poškodovala. Motorno kolo je po trčenju drselo po vozišču in huje poškodovalo še pešca na pločniku, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Gasilci Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne tekočine in do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči nudili pomoč trem poškodovanim. Reševalci so jih oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, pa so zapisali pri upravi za zaščito in reševanje.

Povzročiteljico prometne nesreče bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.