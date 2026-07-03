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Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
3. 7. 2026,
11.43

Osveženo pred

36 minut

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Natisni članek

Natisni članek
UKC Maribor radiolog pogajanja

Petek, 3. 7. 2026, 11.43

36 minut

Vodstvo UKC Maribor neuspešno v pogajanjih z interventnimi radiologi

Avtorji:
Sa. B., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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UKC Maribor, urgenca | "Zavedamo se, da takšnih strokovnjakov ni mogoče nadomestiti čez noč," so sporočili iz UKC Maribor. | Foto STA

"Zavedamo se, da takšnih strokovnjakov ni mogoče nadomestiti čez noč," so sporočili iz UKC Maribor.

Foto: STA

Vodstvu Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor kljub poskusom dogovora ni uspelo prepričati skupine interventnih radiologov k nadaljnjemu sodelovanju. Kot so sporočili danes, so ti 1. julija, ko bi morali podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja. Za pomoč so se zato obrnili na druge javne zavode.

Sedmerica interventnih radiologov je po neuspešnih pogajanjih za dvig plačnih razredov podala kolektivno odpoved v začetku maja, predstojniško mesto pa je takrat zapustil Jernej Lučev.

Kot pravijo v UKC Maribor, so vse od nastanka krize v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in svetom zavoda skušali v okviru veljavne zakonodaje konstruktivno iskati rešitve. Izvedli so številne pogovore in sestanke, a so se zahteve radiologov po njihovem tedensko spreminjale in stopnjevale.

Vključili tudi mediatorje

V proces strokovnih dogovorov so vključili tudi mediatorje, ki so v vseh fazah pogajanj potrdili, da je bil dogovor večkrat dosežen. Interventni radiologi bi bili plačani po posegih, glede na zahtevnost razporejenih v tri kategorije, ministrstvo za zdravje pa je ugodilo zahtevi po zvišanju plačnih razredov.

"To je bil dogovor, h kateremu so se zavezale vse strani. Ko je bilo treba podpisati nove pogodbe, so si radiologi premislili in postavili dodatno zahtevo po ustanovitvi posebne enote za interventno radiologijo. Tudi tej zahtevi je bilo ugodeno, a do podpisa novih pogodb ponovno ni prišlo, ker so se pojavile nove zahteve in postavljali novi pogoji," so pojasnili v mariborski bolnišnici.

Konec junija naj bi bil po trditvah vodstva UKC Maribor znova dosežen dogovor, v katerem so bile izpolnjene vse njihove zahteve, a ko bi morali v sredo podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, so podpis znova odklonili ter skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja z argumentacijo, da dodatno zahtevajo odstop generalnega direktorja in strokovne direktorice.

Kot pravijo v bolnišnici, je strokovni svet 9. junija sprejel sklep, da takoj začnejo z reševanjem razmer na sistemsko utemeljen način. Kratkoročno so se za pokritje najnujnejših interventnih posegov in zagotovitev neprekinjenega zdravstvenega varstva obrnili na druge javne zdravstvene zavode, ob tem pa bodo reorganizirali endovaskularno kirurgijo in interventne posege ter vzpostavili multidisciplinarni tim različnih specialistov, v katerem bodo imeli posegi interventne radiologije pomembno mesto.

"Zavedamo se, da takšnih strokovnjakov ni mogoče nadomestiti čez noč. Ravno zato smo si tako prizadevali za dogovor in ravno zato smo skušali naredili vse, da bolniki ne bi bili prikrajšani za oskrbo, ki jo potrebujejo. To je naše poslanstvo kot javnega zdravstvenega zavoda – in temu poslanstvu se ne bomo odrekli, ne glede na okoliščine," so še sporočili iz UKC Maribor.

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