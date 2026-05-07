Končni razrez mest v delovnih telesih DZ bo verjetno znan v petek

Vodje poslanskih skupin so se na današnjem posvetu usklajevali o razrezu mest v delovnih telesih DZ. Izplena danes niso želeli komentirati. Predlog, ki ga bo obravnaval petkov kolegij predsednika DZ, pa predvideva, da bo v tem mandatu delovalo 23 delovnih teles, večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica.

Po zaključenem posvetu predstavniki poslanskih skupin izjav niso dajali, saj da nameravajo z njimi počakati do petkove seje kolegija predsednika DZ Zorana Stevanovića. Ta bo namreč pripravil predlog odloka o ustanovitvi delovnih teles DZ ter obravnaval predlog o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih DZ in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles.

Stevanović je za petek tudi že sklical izjavo po zaključku seje.

Nedavno objavljeno gradivo za kolegij pa kaže, da bo, če bo razrez tudi formalno potrjen, v tokratnem sklicu DZ delovalo 23 delovnih teles, od tega osem komisij in 15 odborov. Razporeditev delovnih področij med slednjimi bo po pričakovanjih vsebinsko sledila ministrstvom, kot se bodo oblikovala po spremembi zakona o vladi oziroma kot so si jih zamislile stranke, ki pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janša vodijo pogovore za oblikovanje nove vlade.

Največ predsedniških mest bo pripadlo SDS, vključno z vodenjem mandatno-volilne komisije, ki jo trenutno vodi poslanec Demokratov. Bodo pa Demokrati dobili vodenje odbora za gospodarstvo.

V preteklih dneh pa je bilo največ pozornosti poslanskih skupin, zlasti bodoče opozicije, usmerjene v razdelitev mest v nadzornih komisijah DZ, v katerih mora imeti po poslovniku večino opozicija.

Stranke Svoboda, SD in Levica so opozarjale na položaj Resnice, ki pravi, da se bodoči koaliciji pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše ne bo pridružila in bo opozicijska stranka, bo pa po drugi strani podpirala vsaj nekatere predloge nove vlade ter prispevala glasove za izvolitev mandatarja.

V strankah bodoče opozicije so zato Resnici očitali "sedenje na dveh stolih" in svarili, da bi dodelitev opozicijskih mest v nadzornih komisijah tej stranki lahko ogrozilo nadzor opozicije nad bodočo oblastjo. A je predsednik Resnice Stevanović že v sredo sporočil, da v teh nadzornih komisijah ne bodo imeli mest in to potrjuje tudi objavljeni predlog.

V obeh nadzornih komisijah DZ naj bi torej večina pripadla poslanskim skupinam bodoče opozicije, torej Svobodi, SD ter Levici in Vesni, brez Resnice. Predsedniški mesti v obeh si lahko obetajo v Svobodi.

Bo pa Resnica, kot kaže, dobila vodenje odbora za kmetijstvo.

Poslovnik DZ sicer glede razreza mest v parlamentarnih delovnih telesih določa, da kolegij predsednika DZ pri določitvi števila članov v vseh delovnih telesih, ki pripadajo posamezni poslanski skupini, upošteva velikost poslanske skupine ter razmerje med poslanci vladajoče koalicije in poslanci opozicije. Vsaki poslanski skupini se praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu, določa poslovnik.

Pri določanju vodilnih funkcij pa se ob velikosti poslanske skupine upošteva tudi porazdelitev drugih funkcij v DZ, delegacijah v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih, še navaja poslovnik.