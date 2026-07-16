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Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
19.23

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

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Natisni članek
DARS Andrej Ribič

Četrtek, 16. 7. 2026, 19.23

1 ura, 3 minute

Vodenje Darsa bo začasno prevzel Anton Guzej

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Anton Guzej | Foto STA

Foto: STA

Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdanji generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa.

Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov 2. julija.

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je v začetku junija po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti.

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