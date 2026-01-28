Parlamentarna preiskovalna komisija, ki jo vodi poslanka Svobode Tamara Vonta, je v najnovejšem vmesnem poročilu razgrnila obsežno mrežo finančnih tokov, ki naj bi kazala na sistematično financiranje stranke SDS v času vlade Janeza Janše. Dokument, ki ga je pridobil portal 24ur.com, izpostavlja več primerov domnevno spornih nakazil, premoženjskih premikov in poslovnih razmerij, pri čemer posebej izstopajo plačila Janševemu najstarejšemu sinu Žanu Janši, ter občutno povečanje prihodkov Jožeta Biščaka in Borisa Tomašiča.

Preiskovalna komisija državnega zbora, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, ugotavlja, da je Žan Janša iz različnih virov prejemal visoke in nepojasnjene zneske, ki skupaj presegajo 131 tisoč evrov. Nakazila prihajajo iz različnih smeri in po navedbah komisije niso opremljena s prepričljivimi pojasnili o izvoru ali namenu. Primeri vzbujajo sum, da so bili del širše sheme financiranja politične propagande in delovanja SDS prek povezanih posameznikov in medijskih projektov, navaja 24ur.com.

Skokovito povečanje prihodkov Tomašiča in Biščaka

V preučevanem obdobju so se občutno povečali tudi prihodki Borisa Tomašiča, direktorja Nova24TV in njenega lastnika, ter Jožeta Biščaka, nekdanjega urednika in direktorja Demokracije. Poročilo kaže, da so se njuni prejemki povečevali vzporedno z večjimi spornimi prilivi v podjetja, povezana z omenjenima medijema, in z intenzivno propagandno kampanjo v korist SDS.

Po ugotovitvah komisije je denar prihajal iz več virov, med drugim iz državnih podjetij in oglaševalskih agencij, ki so sredstva usmerjale v medije, tesno povezane s SDS. To po oceni komisije nakazuje sistematičen mehanizem, s katerim naj bi se vzdrževal strankarski medijski aparat, piše 24ur.com.

V poročilu je izpostavljena ključna vloga Telekoma Slovenije, ki je po prevzemu oblasti marca 2020 spremenil svoje do takrat večletno stališče in začel financirati Nova24TV, kar naj bi po ugotovitvah komisije pokrilo približno tretjino proračuna televizije. S tem je državna družba postala eden najpomembnejših virov financiranja medija, ki ga komisija prepoznava kot osrednji propagandni kanal SDS.

Omrežje satelitskih portalov

Poročilo razkriva tudi delovanje obsežne mreže manjših regionalnih portalov, kot so Utrip Ljubljane, E-maribor, Primorska24, Moja Dolenjska, ki naj bi delovali usklajeno z Nova24TV in Demokracijo. Čeprav na zunaj delujejo kot neodvisni mediji, so po finančnih in lastniških povezavah tesno povezani z omrežjem SDS. Vsebina teh portalov je pogosto identična ali skoraj identična vsebinam dveh osrednjih strankarskih medijev.

To po ugotovitvah preiskovalcev potrjuje, da je šlo za dobro usklajeno mrežo, katere cilj je bil širjenje propagande v korist SDS prek navidezno neodvisnih medijskih kanalov.

Zloraba državnih podjetij in medijskih agencij

Komisija opozarja, da so bila državna podjetja in javne institucije pogosto posredno vključena v financiranje strankarskih medijev. Namesto neposrednih pogodb z Nova24TV in Demokracijo naj bi se denar preusmerjal prek medijskih agencij, ki so služile kot "strokovni alibi" za usmerjanje oglaševalskega denarja v politično lojalne medije. Te prakse so po mnenju komisije prikrivale sledi in razpršile odgovornost, še piše 24ur.com.

Komisija bo preiskavo nadaljevala, v prihodnjih mesecih pa naj bi v državnem zboru predstavila celovito končno poročilo.