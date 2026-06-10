Vlomi v Kamniku: policija priprla 26- in 32-letna tujca

Kamniški policisti so konec prejšnjega meseca obravnavali vlome v gostinske lokale in poslovni prostor, ki so bili storjeni v isti noči. Policisti so za dejanja utemeljeno osumili 32- in 26-letna tujca in jima minuli vikend odvzeli prostost, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Preiskovalni sodnik je zanju odredil pripor.

Storilca sta vlomila v štiri gostinske obrate, kjer sta odtujila različne predmete in denar, ter poskušala vlomiti v enega izmed poslovnih prostorov. Skupno sta povzročila za več kot 6.000 evrov škode, so navedli na policiji.

Policisti so ju s kazensko ovadbo zaradi štirih kaznivih dejanj velike tatvine in poskusa velike tatvine privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanju odredil pripor.