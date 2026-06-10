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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
10. 6. 2026,
9.23

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
policija Kamnik vlom pripor

Sreda, 10. 6. 2026, 9.23

50 minut

Vlomi v Kamniku: policija priprla 26- in 32-letna tujca

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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vlomilec | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Kamniški policisti so konec prejšnjega meseca obravnavali vlome v gostinske lokale in poslovni prostor, ki so bili storjeni v isti noči. Policisti so za dejanja utemeljeno osumili 32- in 26-letna tujca in jima minuli vikend odvzeli prostost, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Preiskovalni sodnik je zanju odredil pripor.

Storilca sta vlomila v štiri gostinske obrate, kjer sta odtujila različne predmete in denar, ter poskušala vlomiti v enega izmed poslovnih prostorov. Skupno sta povzročila za več kot 6.000 evrov škode, so navedli na policiji.

Policisti so ju s kazensko ovadbo zaradi štirih kaznivih dejanj velike tatvine in poskusa velike tatvine privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanju odredil pripor.

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