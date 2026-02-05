Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Četrtek,
5. 2. 2026,
13.25

Osveženo pred

15 minut

policija hotel vlom

Četrtek, 5. 2. 2026, 13.25

15 minut

Vlom v Hotel Diana: Policija preiskuje razmetano dokumentacijo in poškodbe

Avtor:
Ka. N.

Hotel Diana | Foto Facebook

Foto: Facebook

Zgodaj zjutraj so mimoidoči pred Hotelom Diana v Murski Soboti opazili policijski trak, ki je onemogočal vstop v hotel. Po prvih informacijah je bil objekt ponoči tarča vlomilcev, poroča Sobotainfo.

Policija je zavarovala vhod in okolico ter začela zbirati obvestila. Na kraju so vidne sledi vloma, preiskovalci pa preverjajo način vstopa storilcev in koliko časa so se zadrževali v hotelu.

Lastnik potrjuje vlom

Lastnik družbe Prekmurka in hotela, Dejan Rituper, je za Sobotainfo potrdil vlom in dodal, da je dokumentacija razmetana po celotnem mestu. Kolikšna je natančna škoda in kateri predmeti manjkajo, še znano, cilj storilcev pa za zdaj ostaja nejasen.

Preiskava še poteka, več informacij bo znanih v prihodnjih urah. Policija poziva vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, naj se obrnejo na najbližjo policijsko postajo.

