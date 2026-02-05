Vlom v Hotel Diana: Policija preiskuje razmetano dokumentacijo in poškodbe

Zgodaj zjutraj so mimoidoči pred Hotelom Diana v Murski Soboti opazili policijski trak, ki je onemogočal vstop v hotel. Po prvih informacijah je bil objekt ponoči tarča vlomilcev, poroča Sobotainfo.

Policija je zavarovala vhod in okolico ter začela zbirati obvestila. Na kraju so vidne sledi vloma, preiskovalci pa preverjajo način vstopa storilcev in koliko časa so se zadrževali v hotelu.

Lastnik potrjuje vlom

Lastnik družbe Prekmurka in hotela, Dejan Rituper, je za Sobotainfo potrdil vlom in dodal, da je dokumentacija razmetana po celotnem mestu. Kolikšna je natančna škoda in kateri predmeti manjkajo, še znano, cilj storilcev pa za zdaj ostaja nejasen.

Preiskava še poteka, več informacij bo znanih v prihodnjih urah. Policija poziva vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, naj se obrnejo na najbližjo policijsko postajo.